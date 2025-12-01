I fuochi d’artificio? All’Ippodromo di Vinovo arriveranno ben prima del 31 dicembre, giorno che peraltro sulla pista torinese sarà di corse, le ultime dell’anno. Dicembre infatti parte alla grandissima con due riunioni in quattro giorni, quelle di mercoledì 3 e soprattutto di domenica 7, al via dalle 14:30. Al centro del programma domenicale, il doppio appuntamento con il Gran Premio Allevatori – MASAF, corsa con una dotazione ricchissima (180mila euro sia per i maschi che per le femmine) e ultime vera vetrina dell’anno per i campioni di domani.

Molti di loro saranno protagonisti anche l’11 ottobre 2026 del Derby e delle Oaks di Trotto che per la prima volta nella storia, dopo 100 anni, saranno ospitate dall’impianto torinese. Intanto all’appuntamento con l’Allevatori hanno aderito in moltissimi: 12 maschi, 14 femmine per quella che si annuncia come la rivincita delle Finali Anact Stakes Plus – Maschi e Femmine corse a metà novembre sulla pista di Agnano. In quella occasione si erano imposti Ifinoe degli Dei con Enrico Bellei e Izoard Blue Grif, interpretato da Andrea Guzzinati che torneranno anche domenica prossima a Vinovo insieme a tutto il meglio dei 2 anni indigeni.

Una giornata con ingresso libero e gratuito per tutti e tante attività collaterali adatte a tutte le età. Torneranno i giri sulla carrozza d’epoca con Adamo Martin, ormai un amico di Hippogroup Torinese, e ci sarà un’esposizione di Auto Sportive oltre al Vin Brulé offerto per scaldare tutti i partecipanti.

Ma non mancheranno i Babbi Natale che terranno compagnia a piccoli e grandi. In più sarà presentata una piccola anteprima del film “Laghat, un sogno impossibile”, in uscita nelle sale italiane l’11 dicembre. Tratto dal libro “Laghat, il cavallo normalmente diverso”, scritto da Enrico Querci, racconta le imprese di un galoppatore doppiamente vincente: perché in carriera ha vinto 26 corse e perché lo ha fatto completamente cieco da un occhio e al 90% dall’altro. Oggi ha 22 anni e vive felicemente nella scuderia di Federico Di Paolo a San Rossore.

Intanto però il trotto regalerà emozioni già il 3 dicembre con la prima riunione del mese. Un convegno di 8 corse che vedrà al centro del programma il Premio Belgio, doppio km per i 4 anni. Il più atteso è Fargo Wise As, al rientro dopo cinque mesi. Cavallo dalle grandi potenzialità, vincitore al debutto a due anni e poi successivamente nel Gran Premio Anact, ma poi spesso soggetto a errori.

Felice Tiene e Claudio Monte, che lo porterà in pista, cercano risposte. La maggiore avversaria sarà Flashdance Trio con Pietro Gubellini. Anche nel sotto clou, il Premio Bruxelles, favori per il binomio Gubellini – Barelli con Isfahan As, vincitore a metà mese sulla pista torinese. La gentleman del pomeriggio ha raccolto sei adesioni sulla distanza del miglio. Il numero giusto ce l’ha Fox Nec, con la guida di Teresa Di Lorenzo. Principale avversario Kyoto Ferm con Enrico Colombino, a patto che sia in giornata giusta. Inizio convegno alle 14:20, ingresso gratuito.