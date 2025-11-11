Dopo aver ottenuto il miglior risultato stagionale sul circuito (27° posto in Messico, nel World Wide Technology Championship), Francesco Molinari torna in campo sul PGA Tour insieme a Matteo Manassero. Dal 13 al 16 novembre al Port Royal Golf Course di Southampton Parish, alle Bermuda, i due azzurri disputeranno il Butterfield Bermuda Championship.

Penultimo evento della FedEx Cup Fall, metterà in palio 6.000.000 di dollari, di cui 1.080.000 andranno al vincitore, e garantirà punti importanti per mantenere la categoria per il 2026. Dopo l’RSM Classic (20-23 novembre) i top 100 giocatori avranno la certezza di giocare sul PGA Tour anche il prossimo anno.

Mentre quelli dalla 101/a alla 125/a posizione conquisteranno una “carta” non piena. Attualmente, Molinari, che ha festeggiato i suoi 43 anni lo scorso 8 novembre, è 187°. The Open compreso, finora il torinese ha partecipato, nel 2025, a 14 eventi del PGA Tour superando il taglio per 7 volte. Mentre Manassero, 32enne di Negrar di Valpolicella (Verona), alla 18/a gara stagionale (otto eliminazioni, di cui cinque nelle ultime occasioni, e un 6° posto in Canada come miglior prova), è 164°.

A difendere il titolo sarà il portoricano Rafael Campos abile a superare, nel 2024, l’americano Andrew Novak. Tra i favoriti ecco gli statunitensi Sahith Theegala, Patrick Rodgers, Justin Lower, Eric Cole e Matt Kuchar.

E ancora: il francese Victor Perez, il danese Thorbjorn Olesen, il filippino Rico Hoey, il tedesco Matti Schmid, l’inglese Danny Willett, il giapponese Takumi Kanaya e il colombiano Nico Echavarria.

Per quel che riguarda i past winner, nel field con Campos ci saranno pure l’irlandese Seamus Power (2022, quando realizzò 28 birdie, record della competizione) e il colombiano Camilo Villegas (2023).

Il torneo in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2

Il Butterfield Bermuda Championship verrà trasmesso in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 13 e venerdì 14 novembre dalle 19:00 alle 22:00; sabato 15 dalle 17:30 alle 20:30; domenica 15 dalle 17:00 alle 20:00.