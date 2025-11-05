Europei di Ciclocross – L’Italia punta in alto a Middelkerke
Middelkerke si prepara a ospitare gli Europei di Ciclocross 2025, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre. La località belga sarà teatro di una delle rassegne più affollate di sempre: 283 atleti in rappresentanza di 25 nazioni si confronteranno su un tracciato tecnico e sabbioso, tra i più impegnativi del calendario.
Il programma prevede sei prove valide per l’assegnazione dei titoli continentali. L’apertura, sabato 8 novembre, sarà affidata alle Junior Donne (ore 11), seguite dagli Under 23 Uomini (ore 13), dove sarà al via anche Mattia Agostinacchio, campione del mondo juniores in carica e protagonista di una stagione in continua crescita.
Racconta Agostinacchio
“Vincere il Mondiale è stata un’emozione enorme. Non era solo un obiettivo, ma un sogno che coltivavo fin da bambino. Quel successo ha ripagato tutti i sacrifici e gli sforzi fatti nel tempo. È stato ancora più bello perché ho potuto condividerlo con i miei compagni di Nazionale, grazie anche all’argento conquistato nel Team Relay. A volte, ripensandoci, faccio ancora fatica a crederci: è una sensazione che mi dà forza e motivazione, soprattutto nei momenti difficili. Tra poco ci sarà l’Europeo di Middelkerke, in Belgio. Il percorso si annuncia impegnativo, con lunghi tratti di sabbia dove sarà fondamentale limitare gli errori. Essendo al mio primo anno nella categoria Under 23 non mi pongo obiettivi precisi, ma voglio dare tutto e confermare le buone sensazioni avute finora nelle gare internazionali. So che la Nazionale ci metterà nelle migliori condizioni per esprimerci al massimo“.
A chiudere la prima giornata sarà la gara Elite Donne (ore 15), che vedrà al via anche l’azzurra Sara Carasola, attesa al confronto con le migliori specialiste europee. Domenica 9 novembre si ripartirà con gli Junior Uomini (ore 11) e le Under 23 Donne (ore 13).
Gran finale alle 15 con la prova Elite Uomini, dove i riflettori saranno puntati sul belga Thibau Nys, campione europeo in carica. Tra i principali avversari anche il connazionale Michael Vanthourenhout, in un duello che potrebbe restare tutto “in casa”. L’Italia sarà rappresentata da Filippo Fontana e Federico Ceolin, pronti a misurarsi con i protagonisti più quotati del panorama continentale.
Programma Europei di Ciclocross 2025 – Middelkerke (Belgio)
Sabato 8 novembre
11.00 – Junior Donne
13.00 – Under 23 Uomini
15.00 – Elite Donne
Domenica 9 novembre
11.00 – Junior Uomini
13.00 – Under 23 Donne
15.00 – Elite Uomini
I convocati:
Agostinacchio Mattia – EF Education – EasyPost
Azzetti Nicole – Ale Colnago Team ASD
Bianchi Elisa – Ale Colnago Team ASD
Borello Carlotta – Team Cingolani-Specialized
Casasola Sara – Crelan-Corendon
Ceolin Federico – FAS Airport Services Guerciotti
Cingolani Tommaso – Team Cingolani-Specialized
Ferri Elisa – FAS Airport Services Guerciotti
Fontana Filippo – CS Carabinieri – Cicli Olympia
Grigolini Filippo – Team Cingolani-Specialized
Pellizotti Giorgia – FAS Airport Services Guerciotti
Pezzo Rosola Patrik – FAS Airport Services Guerciotti
Righetto Nicole – FAS Airport Services Guerciotti
Vaglio Walter – Cycling Cafè Racing Team
Viezzi Stefano – Alpecin-Deceuninck Development Team