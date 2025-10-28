Al via a Torino la terza edizione di Hypercar Event

Torino, 28 ottobre 2025 – Inaugurata oggi a Torino la terza edizione di Hypercar Event, appuntamento internazionale dedicato al mondo delle auto di alta gamma e ad alte prestazioni che trasforma il capoluogo piemontese in un hub di business e innovazione, ospitando una platea selezionata di aziende, designer, buyer e team R&D del segmento hypercar, super car, restomod e motorsport. L’iniziativa, organizzata da Ceipiemonte, è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e rientra nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera “Automotive & Transportation”, “Meccatronica” e “Aerospazio” della Regione Piemonte, finanziati dal PR FESR 2021-2027.

Fulcro di Hypercar Event è il programma di oltre 400 b2b tra 50 operatori di 30 divisioni in rappresentanza di 24 brand e 49 imprese piemontesi, ospitato negli spazi della Nuvola Lavazza il 28 e 29 ottobre. Tra i player ad Hypercar Event figurano realtà internazionali come Aerfal Automotive, Elektron Motors, Italdesign, Pininfarina e ZF, McLaren e McLaren Racing, Lotus, Lazarus Automobili, Casmin Group, Marcos Motor Company, SAC & Co. Engineering Design, Eccentrica Cars e Renault insieme a nomi di rilievo dell’automotive italiano e piemontese: Ferrari, Maserati, Ducati Motor Holding, Cecomp, Manifattura Automobili Torino, Sabelt, Podium Advanced Engineering.

“Con Hypercar Event – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alle attività produttive Andrea Tronzano – valorizziamo l’eccellenza industriale piemontese dell’automotive di lusso, uno dei settori più iconici e dinamici del Made in Italy. Questa manifestazione è una bellissima vetrina e uno strumento concreto di promozione economica che mette in relazione le nostre imprese con i grandi player internazionali. Il Piemonte dimostra così di saper coniugare tradizione meccanica e visione tecnologica, posizionandosi quale partner strategico per chi investe in innovazione, design e performance”.

Come spiegato da Massimiliano Cipolletta, Presidente della Camera di commercio di Torino: “Il settore delle hypercar è in costante crescita e non risente della pesante crisi dell’automotive. Guardando ai nostri dati della componentistica auto riferiti al comparto del motorsport, registriamo nel 2024 una crescita del fatturato (+1,2%) e un aumento degli addetti (+3,7%), del tutto in controtendenza rispetto al resto della filiera. Per questo è strategico insistere su questo settore, non solo perché è in salute, ma soprattutto perché la nostra filiera piemontese può offrire capacità straordinarie, estrema flessibilità e innovazioni che sicuramente sono di interesse per i grandi costruttori nazionali e internazionali di vetture esclusive”.

“Il secondo semestre dell’anno ha visto un ulteriore incremento delle attività che Ceipiemonte propone alle PMI del settore automotive, rafforzando il sostegno alle imprese in un contesto di profonda transizione. Solo nel mese di ottobre, oltre 140 imprese hanno preso parte alle iniziative realizzate nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera dedicato al comparto – commenta Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte. Hypercar Event rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia di internazionalizzazione e, in questa terza edizione, assume un valore ancora maggiore grazie alla partecipazione di nuovi player di rilievo internazionale, raddoppiati rispetto alla prima edizione. È questo il risultato di un percorso strutturato che parte dallo scouting alle iniziative all’estero, fino alla gestione dei lead generati, con l’obiettivo di creare concrete opportunità di business per le imprese del territorio e consolidare il ruolo del Piemonte come hub di riferimento per il segmento delle auto di lusso e ad alte prestazioni”.

Ad anticipare Hypercar Event, si è svolto ieri, al Grattacielo della Regione Piemonte, un primo momento di confronto tra buyer e supplier in occasione di una conferenza tematica curata da Class CNBC e moderata dal Direttore Andrea Cabrini, che ha animato un vivace dibattito tra i principali protagonisti del settore. L’incontro ha permesso di delineare lo scenario attuale, i trend emergenti e le principali segmentazioni del mercato legato all’automotive di alta gamma, grazie anche al contributo di AlixPartners. Il mercato delle hypercar – simbolo di prestazioni estreme e di un lusso esclusivo – continua a registrare una crescita straordinaria. Secondo gli ultimi dati, la domanda di auto di hypercar è aumentata in conseguenza della crescita della popolazione UHNWI (Ultra-High Net-Worth Individuals, ovvero individui con un patrimonio netto superiore a 30 milioni di dollari): le previsioni 2023-2028, infatti, indicano una quota di mercato generato da UHNWI del 22% in Europa, 26% in Nord America e il 38% in Asia. In aggiunta, il comparto dovrebbe espandersi con un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 31% nel periodo 2025-2029, generando un incremento di oltre 84 miliardi di dollari. In questo contesto, l’Europa mantiene un ruolo centrale, rappresentando circa il 37% del mercato globale.

Il panel dedicato alla visione dei leader ha offerto due importanti sguardi sul futuro del segmento legato alle hypercar. Alessandro Alunni Bravi, Chief Business Affairs Officer di McLaren Racing, partendo dall’esperienza in Formula 1, ha esplorato l’evoluzione di McLaren dal motorsport verso il mondo delle hypercar – dalla pista alla strada – proponendo una riflessione sul trasferimento tecnologico, sull’integrazione tra performance e sostenibilità, e sui nuovi modelli di business che ridefiniscono il concetto di esclusività. Con Giansimone Graziosi – Marketing & Communication Manager di Lotus Cars Europe è stato invece affrontato il tema dell’elettrificazione. Con una storia radicata nel motorsport e nell’ingegneria, Lotus sta attraversando una profonda trasformazione verso un futuro di performance elettrificate e design di lusso: dal debutto dell’hypercar elettrica alle nuove sfide industriali e commerciali in un mercato in rapido cambiamento.

Ha concluso la conferenza un focus dedicato al design piemontese, in cui si sono confrontati Marco Busi, SVP Global Operations & Coachbuilding di Pininfarina, Antonio Casu di Italdesign e Monica Mailander, Presidente della Vehicle Valley. Insieme hanno esplorato come il distretto piemontese stia evolvendo da capitale storica della meccanica a hub globale per design, ingegneria e hypercar elettriche, unendo tradizione, visione e sostenibilità, e sviluppando nuove tecnologie, materiali e competenze anche grazie alla collaborazione tra marchi iconici e una rete di PMI specializzate, centri di ricerca e istituzioni.

Le hypercar rappresentano il vertice assoluto della passione automobilistica, dove performance estreme, design avveniristico e tecnologie all’avanguardia si fondono in opere d’arte su quattro ruote. Dietro ogni modello iconico si cela un ecosistema di talento, competenze, ricerca, materiali innovativi e cura artigianale. Un patrimonio che il Piemonte incarna in modo unico, grazie a una filiera altamente specializzata e riconosciuta a livello globale, cuore dello stile e dell’ingegneria di alcune tra le più sorprendenti sport e hypercar simbolo del Made in Italy nel mondo. Dalla prototipazione alla componentistica di precisione, dal design al controllo qualità, fino a tecnologie e soluzioni nell’ambito dell’alleggerimento e dell’elettrificazione per produrre capolavori a quattro ruote super performanti, la regione offre un sistema industriale integrato capace di affiancare i costruttori in ogni fase di sviluppo, garantendo eccellenza, flessibilità e tempi competitivi.

Secondo i dati dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità, realizzato da Camera di commercio di Torino e ANFIA, il settore motorsport mostra un andamento positivo, in controtendenza con il resto del settore. Nel 2024 gli specialisti italiani del motorsport (circa 130) hanno fatturato 1,8 miliardi di euro, con una crescita del +1,2% rispetto al 2023. Hanno occupato 6.400 addetti, in crescita del +3,7% rispetto all’anno precedente. Tra le regioni italiane, è l’Emilia-Romagna a distinguersi per la vocazione legata al motorsport, con la quota più alta a livello nazionale (il 28%). Gli specialisti del motorsport piemontesi rappresentano invece il 15% del totale nazionale, ma anch’essi mostrano dati migliori rispetto al resto della filiera.

A testimonianza del ruolo del territorio come hub di approvvigionamento per i marchi del lusso automobilistico internazionale, Hypercar Event ospita un’esclusiva esposizione di 7 vetture progettate, ingegnerizzate e prodotte in Piemonte: