Due di fila per la L84 Torino: battuta l’Active Network in trasferta 

Seconda partita e seconda vittoria per la L84 Torino! I verdeneri hanno avuto la meglio di una, fin qui, ottima Active Network, salendo a sei punti in classifica. Così il 2-6 finale mantiene la squadra di Rios a punteggio pieno e ora è il momento di tornare a casa. Infatti venerdì 10 ottobre la L84 Torino gioca al Pala Maggiore: la sfida è contro lo Sporting Sala Consilina, in programma alle 20:30 e in diretta sul canale Youtube della Divisione C5.

La partita

I primi squilli sono della L84: ci prova due volte Salas, ma Thiago Perez c’è. Risponde l’Active con Block, ma Tondi para e Cuzzolino salva sulla linea. Così i verdeneri ribaltano il fronte con Cuzzolino: classe infinita, Thiago Perez saltato e pallone depositato in rete per lo 0-1 al 9′.

Passano pochi secondi è c’è il raddoppio: Liberti e Braga fanno tutto bene, Fortini finalizza. Tuttavia al 14′ l’Active accorcia su rigore: Block batte Tondi e fa 1-2. Il momento per i padroni di casa è ottimo, ma la L84 guadagna un tiro libero a 1′ dalla fine: Cuzzolino trafigge Thiago Perez e insacca il terzo gol verdenero, chiudendo il primo tempo.

I primi 10′ di gioco della ripresa regalano intensità, ma nessun gol: Tondi e Thiago Perez sono attenti. Così è la L84 a colpire di nuovo: Cuzzolino lascia lì per Tuli che non sbaglia, siglando il poker. Mister Monsignori si gioca la carta del portiere di movimento ed è efficace: Cesaroni la mette al centro, ma la deviazione di Cuzzolino è vincente per il 2-4.

Tuttavia a 4′ dalla sirena Rescia porta la L84 sul nuovo +3: pallone raccolto e depositato da trenta metri nella porta vuota per il 2-5. Passano pochi secondi e Rescia è di nuovo prezioso: pressione forte, assist per Tuli e 2-6 finale. Così i tre punti tornano a Torino.

Queste le parole di mister Rios nel post gara:

“Sono felice per il lavoro fatto dai ragazzi. Sono più contento di questa partita rispetto a quella in casa perché è stata differente come difficoltà, intensità, continuità e atteggiamento, tutto finalizzato alla nostra crescita. Per noi è importante avere queste sensazioni come squadra. Ora pensiamo alla prossima sfida, dove torneremo davanti al nostro pubblico a Leinì”.