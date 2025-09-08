Prima uscita esterna per la nuova L84 Torino di mister Diego Rios: i verdeneri hanno affrontato la Came Treviso lontano dal Pala Maggiore, trovando un avversario di spessore nel percorso di avvicinamento all’inizio della Serie A. La sfida si è conclusa sul 3-3 dopo 40′ effettivi di buon livello, in cui la L84 ha espresso il proprio gioco, venendo poi rimontata nel finale.

Si parte con ritmi alti ed è la Came a portarsi avanti in avvio: Azzoni sblocca le danze da due passi. Dall’altro lato risponde Fortini, bravo a trovare la porta, facendo 1-1. Nella seconda frazione di gioco la L84 cambia velocità, trovando il gol per due volte: di nuovo Fortini e Raguso siglano il doppio sorpasso verdenero. Tuttavia nel finale la Came pareggia i conti con Japa ed André Ferreira, complice un po’ di stanchezza per gli uomini di Rios.

Queste le parole di mister Rios nel post gara:

“Sono contento per la partita. Abbiamo bisogno di queste amichevoli per continuare a migliorare. Siamo una squadra migliore rispetto a una settimana fa e questo è l’importante per continuare a progredire. Credo che abbiamo giocato 35 minuti con grande regolarità. Solo negli ultimi 5 minuti siamo stati meno competitivi. Poco a poco raggiungeremo la giusta continuità”.

Il prossimo appuntamento ha il sapore di notte europea: al Pala Maggiore arriva il Riga Futsal. Fischio d’inizio mercoledì 10 settembre alle 20:30