Marc Márquez e il Ducati Lenovo Team secondi al traguardo a Montmeló

Alex Márquez ha conquistato la vittoria in sella alla Desmosedici GP del Gresini Racing Team, firmando un uno-due Ducati. Ducati si assicura automaticamente il titolo piloti: al termine del quindicesimo evento della stagione, gli unici tre ancora matematicamente in corsa per il successo finale sono Marc Márquez, Alex Márquez e Francesco Bagnaia

Marc Márquez e il Ducati Lenovo Team hanno conquistato il secondo posto al termine della gara di 24 giri del Gran Premio Monster Energy di Catalogna. Francesco Bagnaia completa un’ottima rimonta, chiudendo settimo.

Márquez ha conquistato la testa della corsa al via, venendo poi superato da Alex Márquez all’inizio del quarto giro. Marc è rimasto in lotta per la vittoria fino agli ultimi due passaggi, non riuscendo però ad avere la meglio sul fratello. Bagnaia è stato autore di una partenza eccezionale, risalendo fino alla nona posizione al termine del secondo giro. Nel finale, Pecco è riuscito ad avere la meglio su Marini, chiudendo al settimo posto.

Al termine del quindicesimo Gran Premio della stagione, Marc Márquez sale a quota 487, portando a 182 punti il suo vantaggio su Alex Márquez. Francesco Bagnaia è terzo, a 250 lunghezze di distacco dal compagno di squadra. Il Ducati Lenovo Team resta saldamente al comando della classifica a squadre con 724 punti, con Ducati già vincitrice del titolo costruttori.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione venerdì 12 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli per affrontare il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 2º a Montmeló

“In questo weekend, Alex è sempre stato uno o due decimi più veloce di noi. Sono comunque riuscito a tenere il suo passo per tutta la gara, anche se ho dovuto prendermi qualche rischio con l’anteriore, che tendeva a chiudersi molto. A sette giri dal termine ho provato l’ultimo attacco, ma sono finito lungo alla curva sette e poi di nuovo alla dieci. In quel momento ho capito che il secondo posto era il miglior risultato possibile. Siamo comunque arrivati vicini alla vittoria, su un tracciato dove ho faticato più del solito, quindi sono felice”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 7º

“Quello di oggi è stato il miglior risultato possibile: considerando la ventunesima posizione in griglia, era difficile immaginare di fare meglio di un settimo posto. È vero che, se avessi avuto questo passo già da venerdì o sabato, forse oggi sarei stato più competitivo, ma questa è la situazione e dobbiamo concentrarci sul prossimo evento, sapendo che possiamo farcela e continuando a lavorare come sempre. Ieri abbiamo fatto alcune modifiche alla moto e questa mattina, nel warm up, mi sono sentito meglio, tanto da chiudere la sessione al quinto posto. Anche in gara il feeling era migliorato. Ora dobbiamo restare calmi e vedere come andranno le prossime gare”.