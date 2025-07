GRANTORINO pronta a rappresentare il territorio nella Serie B Interregionale

Con l’attribuzione ufficiale del titolo sportivo della Serie B Interregionale a GRANTORINO Basketball Draft, la società si prepara ad affrontare una nuova e ambiziosa sfida, dando inizio a un percorso che segna un’importante tappa nel panorama cestistico del territorio piemontese.

Questo risultato arriva grazie alla solida e fruttuosa collaborazione con Collegno Basket, una delle società fondanti del progetto di GRANTORINO, favorendo lo sviluppo di un modello che ha visto crescere una nuova realtà, orientata ai giovani e all’inclusione.

«Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a Collegno Basket: se oggi possiamo guardare con fiducia al futuro è grazie alle basi costruite nel passato – afferma Julio Trovato, Direttore Generale di GRANTORINO – Inoltre ringraziamo la Federazione, nella persona del presidente Giovanni Petrucci, per aver accolto la nostra istanza e aver riconosciuto il valore del progetto giovanile che stiamo portando avanti, e che in sole due stagioni ci ha già resi una realtà riconosciuta nel panorama cestistico, culminando con la partecipazione alle Finali Nazionali Under 17 e il piazzamento tra le prime otto nella categoria. Stiamo valutando la possibilità di rendere la nostra prima squadra itinerante, portandola a giocare sui campi delle società socie. Un’iniziativa che ci permetterà di essere vicini a tutte le realtà che compongono GRANTORINO, rafforzando il senso di appartenenza e di inclusione che è alla base della nostra visione.»

L’attribuzione del titolo sportivo rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che, in questi due anni, ha visto GRANTORINO consolidarsi come una delle realtà più dinamiche e promettenti del movimento piemontese. La Serie B Interregionale, la massima categoria per la società, diventerà così il palcoscenico dove i giovani atleti della cooperativa potranno continuare a crescere, confrontandosi con i grandi in un campionato competitivo e stimolante.

Vogliamo che i colori di tutte le società socie confluiscano in un unico grande progetto, che abbracci l’inclusività e dia voce e opportunità a tutti gli atleti che fanno parte di GRANTORINO e delle sue società socie. Siamo pronti per questa nuova stagione, con la consapevolezza che ogni passo fatto finora è stato solo l’inizio di una lunga e straordinaria avventura.