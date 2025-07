La società è lieta di annunciare l’arrivo a Torino di Victor Lopez Gonzales, portiere spagnolo classe ’90 dalla grande esperienza internazionale che va così ad aggiungersi al roster verdenero per la prossima stagione. L84 Torino è molto felice di accogliere l’estremo difensore iberico sotto la Mole.

La sua carriera

Lopez inizia la sua carriera nel mondo del futsal in Spagna, dove dal 2007 al 2011 milita nelle fila del Bargas in Segunda Division, passando poi nel massimo campionato spagnolo al Talavera, fino al 2016. Dopodiché, prima di iniziare le sue esperienze internazionali, trascorre due stagioni al Santiago Futsal e una al Valdepenas.

Quindi nel 2018 cominciano i passi fuori dalla Spagna: prima tappa in Romania. In particolare vince campionato e Supercoppa con la maglia dell’Imperial Wet, prima di tornare a casa negli anni del Covid: in questo periodo si divide tra Gran Canaria (2020/21) ed El Ejido (2021/22).

Dopodiché per Lopez arriva il momento di fare un altro viaggio lontano da casa, passando per la Polonia. Infatti dal 2022 al 2024 milita nelle fila del KS Constract, con cui vince il campionato ed il titolo di miglior portiere della stagione 2022/23. Invece lo scorso anno il portiere spagnolo ha vissuto una seconda parentesi in Romania, dove con lo United Galati ha conquistato il titolo nazionale.

Queste le parole di Victor Lopez Gonzales per l’arrivo in L84 Torino:

“Sono molto felice per questa nuovo capitolo con L84. Per me è una grande opportunità per continuare a crescere come giocatore e come persona, in un paese e in un campionato di alto livello. Arrivo con tanta voglia, esperienza e impegno per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti, conoscere i miei nuovi compagni e godermi insieme questo progetto. Ringrazio molto il club per la fiducia riposta in me”.

Benvenuto a Torino, Victor!