Basket Torino: leadership ed esperienza, arriva Davide Bruttini

Torino, lunedì 23 giugno 2025 – Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio di Davide Bruttini, centro classe 1987, che vestirà la maglia gialloblù nella stagione 2025/2026.

Centro di 203 cm, veterano di grande esperienza, Bruttini approda nuovamente sotto la Mole dopo aver conquistato, proprio in maglia gialloblù con l’allora PMS, la promozione in Serie A nel 2015. Ha appena concluso una stagione all’Apu Udine con cui ha vinto il campionato, contribuendo alla promozione diretta del club friulano con la sua leadership e il suo vissuto. A livello di numeri, ha registrato 3.2 punti e 3 rimbalzi di media in circa 13 minuti a partita, prendendo parte a 37 delle 38 gare di campionato.

Lungo esperto e solido, Bruttini è un giocatore di grande intelligenza, capace di portare ordine e letture vicino a canestro. La sua fisicità e versatilità lo rendono un profilo prezioso nella rotazione dei lunghi, mentre il suo vissuto da giocatore vincente – quattro promozioni in massima serie in carriera – ne fa un autentico valore aggiunto a livello di leadership e presenza nello spogliatoio.

Davide Bruttini dopo aver firmato il suo contratto con la Reale Mutua

“Affronto questa nuova esperienza a Torino sicuramente con grande motivazione. Chiaramente la presenza di Paolo Moretti ha influito molto sulla mia scelta, lo conosco da tanto tempo, da quando mi allenava ai tempi delle giovanili. Sono molto contento di ritrovare coach Moretti e di tornare a vivere la città di Torino insieme a tutta la mia famiglia. Ci aspetta un campionato particolarmente competitivo e sarà importante riuscire ad avere immediatamente una forte identità di squadra. Io voglio riuscire a dare il mio contributo e aiutare il gruppo.”

Coach Paolo Moretti commenta così il suo arrivo:

“Sono molto contento e soddisfatto di questa firma. Ho visto crescere Davide quando era ragazzino alla Virtus Siena e poi ho sempre seguito la sua carriera fatta di successi. Ho pensato di inserirlo in questo progetto perché è un giocatore utile, importante, un playmaker aggiunto nel ruolo di centro e un leader positivo, ricco di quelle qualità che sono fondamentali nella costruzione di una buona chimica di squadra e di un progetto vincente. Sarà un leader e un esempio dentro e fuori dal campo anche per i nostri giocatori più giovani.”

Davide Bruttini – La carriera

Nato a Siena nel 1987 e cresciuto cestisticamente nella Virtus Siena, Bruttini ha esordito tra i professionisti con la Fortitudo Bologna in Serie A nel 2005. Dopo le esperienze in prestito a Castelletto Ticino e Capo d’Orlando, ha giocato a Brindisi e poi trascorso un triennio a Imola tra il 2009 e il 2012.

Seguono le tappe a Veroli, Casale Monferrato e ancora Imola, prima di approdare per la prima volta a Torino, dove contribuisce alla promozione della PMS nel 2015. I due anni successivi lo vedono vincere altri due campionati consecutivi con Brescia (2016) e Virtus Bologna (2017), con cui conquista anche la Coppa Italia di Lega.

Successivamente, torna a Capo d’Orlando e poi a Forlì per tre stagioni, prima di vestire le maglie di Treviglio, Cento e infine Udine, dove ha centrato la quarta promozione della sua carriera. Ora, il suo cammino lo riporta a Torino.