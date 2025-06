Torino, venerdì 13 giugno 2025 – Reale Mutua Basket Torino comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Lorenzo Tortù, che sarà un giocatore gialloblù nella stagione 2025/26.

Ala di 202 cm, classe 1993, Tortù arriva dalla Ferraroni Juvi Cremona, club con cui ha disputato le ultime due stagioni in Serie A2, ricoprendo il ruolo di capitano nel campionato appena concluso. Nell’annata 2024/25 ha fatto registrare medie di 9.5 punti e 5.2 rimbalzi a partita, tirando con il 33% da tre punti su 3.7 tentativi di media.

Prestazioni confermate e amplificate nella decisiva serie di playout contro Nardò, in cui ha viaggiato a 12.8 punti e 4.8 rimbalzi a gara, risultando uno dei principali artefici della salvezza della squadra lombarda, insieme all’altro neo-giocatore gialloblù Federico Massone.

In stagione ha superato quota 20 punti in tre occasioni, toccando il proprio massimo stagionale con 27 punti (a cui ha aggiunto 10 rimbalzi per firmare una doppia-doppia) nella vittoria contro Cividale, nella seconda giornata di campionato.

Giocatore esperto, Tortù è un’ala grande duttile, dotata di buona prestanza fisica e atletica. In grado di aprire il campo per colpire dalla media distanza e dall’arco, sa accendersi improvvisamente diventando un realizzatore di alto livello con ottime percentuali. Sul piano difensivo si distingue per versatilità e solidità, anche a rimbalzo. A tutto ciò unisce carisma, personalità e leadership, come dimostrato nel suo recente ruolo da capitano a Cremona.

Le dichiarazioni

Lorenzo Tortù (giocatore):

“Sono molto contento di giocare a Torino. Ho già avuto modo di affrontare coach Moretti da avversario e sono felice di poter lavorare con lui e di far parte di un roster competitivo, dove ritroverò anche Federico Massone, con il quale ho già giocato a Cremona. Mi hanno parlato tutti benissimo della società, dei tifosi e dell’organizzazione. Sono davvero soddisfatto di aver preso questa decisione di firmare con Torino”.

Paolo Moretti (allenatore):

“Sono davvero contento dell’arrivo di Lorenzo nella nostra squadra. Felice di poterlo allenare nel pieno della sua maturità sportiva, un giocatore che si è formato grazie a dedizione, lavoro e solidità fisica, tecnica e mentale. Sono contentissimo che uno dei pilastri del nostro progetto sia un giocatore che è anche una grandissima persona”.

La carriera di Lorenzo Tortù

Nato ad Atri (TE), Tortù è cresciuto nel settore giovanile della VL Pesaro, club con cui ha esordito in Serie A nel 2012, a soli 18 anni. Dopo una breve parentesi in DNA Silver a Recanati, ha iniziato un percorso che lo ha visto imporsi come uno dei migliori realizzatori della Serie B, militando con rendimento costante in squadre come Porto Sant’Elpidio, Urania Milano, Senigallia e Salerno.

Nella stagione 2017/18 ha toccato il suo apice statistico in B, con 19.6 punti di media a partita vestendo la maglia della Goldengas. Dopo sei anni in Serie B, nel 2021/22 arriva il salto in Serie A2, con la chiamata di coach Luca Bechi alla Cestistica San Severo. Ha disputato due stagioni in Puglia prima del passaggio alla NPC Rieti.

Viene poi richiamato da coach Luca Bechi alla Juvi Cremona, dove negli ultimi due anni ha messo in mostra tutta la sua solidità e leadership. Ora, la chiamata della Reale Mutua Basket Torino, per un nuovo capitolo della sua carriera in gialloblù.

Ufficio Stampa Basket Torino