Successo doppio per Tommaso Perrino, che ha vinto per la quinta volta sia l’Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA), che il Campionato Italiano.

Sul percorso del Conero Golf Club (par 71) di Sirolo (AN), il 41enne professionista livornese, leader dopo il round iniziale, ha concluso con 148 (71 77, +6) colpi, contenendo il ritorno del belga Arwen Duerinckx, salito dal terzo al secondo posto con 152 (+10), dopo un 73 (+2), miglior parziale del turno. Con lo stesso punteggio il tedesco René Schwenk, terzo classificato.

Nella gara, giunta alla 25ª edizione, bel recupero di Vittorio Cascino, da settimo a quarto con 165 (+23), quindi la tedesca Jennifer Sraga, quinta con 167 (+25), Davide Palestro, sesto con 169 (+27), e John Dario, settimo con 190 (+48).

Tommaso Perrino, campione europeo individuale nel 2023 e numero 13 del WR4GD ranking EDGA (categoria “gross”), si era imposto nel 2019, 2021, 2022 e 2024, mentre nel Campionato Italiano ha fatto cinquina consecutiva dal 2021. Ambassador del Settore Paralimpico FIG, tra i suoi successi figurano il Dutch Disabled Open (2024), il G4D@ISPS Handa World Invitational in Irlanda del Nord (2022) e ha fatto parte del Team Europe nel vittorioso ISPS Handa All-Abilities Competition at World Champions Cup (2023).

L’evento, all’insegna del fair play e dell’aggregazione, tornerà al Conero Golf Club anche nel 2026 nell’ambito di un accordo triennale tra Regione Marche, presenting sponsor, e Federazione Italiana Golf.

“Strokeplay pareggiata”: successo di Plachesi

Con una decisa rimonta dalla quinta posizione, grazie a un 70, (-1), score più basso del turno, Andrea Plachesi, lo scorso anno secondo, ha prevalso con 147 (77 70, +5) nella categoria pareggiata. Ha lasciato a due colpi, tutti con 149 (+7), l’irlandese James Hourigan e Lorenzo Bortolato, entrambi risaliti dalla sesta piazza, e Iohn Rosanova, in vetta dopo un turno, così in ordine di graduatoria. In quinta posizione, con 153 (+11), Riccardo Bianciardi, quindi con 155 (+13) Andrea Fusacchia, Sandro Zandonà e il belga Senne Nuyens.

“Stableford” ad Alessandro Fava

Alessandro Fava, giocatore non vedente accompagnato da Andrea Signor, ha vinto con 72 (42 30, par). Al comando dopo il giro d’apertura, ha superato di un punto Fulvio Polesini, secondo con 71 (-1), e di sette Mario Gazzetta, a segno nel 2024, e Alla Tanfoglio (65, -7), rispettivamente terzo e quarta. Per Anna Tanfoglio anche la soddisfazione del Premio KIA “Best Italian Player”. In quinta posizione Fabrizio Gardiol con 64 (-8), in sesta Letterio Marzà con 62 (-10) e in settima Loris Stradi con 60 (-12).

Campionato italiano, Tommaso Perrino prevale per il quinto anno di seguito

Quinto titolo consecutivo, come detto, per Tommaso Perrino nella categoria strokeplay con 148 colpi, davanti a Vittorio Cascino (165). Nella pareggiata Andrea Plachesi (147) ha concluso davanti a Lorenzo Bortolato (149) e nella stableford Alessandro Fava (72) ha preceduto Fulvio Polesini (71).

Tommaso Perrino: “Confermarsi vincenti non è mai facile”:

Soddisfatto a fine gara Tommaso Perrino, che ha voluto sottolineare la difficoltà di gestire la pressione da favorito per il titolo:

“Confermarsi campione anche quest’anno non è stato affatto semplice sia per il tenore del field sia per alcune mie difficoltà personali che non mi hanno portato ad arrivare a questo appuntamento al top della forma. Sono felicissimo di questa vittoria e sono sicuro saprà darmi una spinta in termini di fiducia per i prossimi tornei internazionali, nei quali sarò orgoglioso di rappresentare l’Italia come Ambassador del Settore Paralimpico FIG”.

La cerimonia di premiazione

Applausi ed entusiasmo per la cerimonia di premiazione alla presenza di Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche; Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Elena Leonardi, Senatrice della Repubblica, Segretario della Commissione Affari Sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale; Carlo Ciccioli, Deputato del Parlamento Europeo; Giancarlo Giulianelli, Garante Regionale dei Diritti della persona; Daniele Belardinelli, Assessore al Turismo, Borghi, Decoro urbano del Comune di Ancona; Filippo Moschella, Sindaco di Sirolo; Giuseppe Mazzara, CX & brand Marketing Director di KIA Italia; Mirko Bilò, Consigliere Regione Marche; Massimo Catinari, in rappresentanza di Atim Marche; Luigi Conte, Presidente Ente Parco del Conero; Marco Rocchegiani, Presidente Conero Golf Club; Marco Rotoni, Presidente AMAP Marche; Fabio Luna, Presidente Coni Marche; Luca Savoiardi, Presidente CIP Marche. Per la FIG presenti anche Stefano Frigeri, Vicepresidente vicario; Maria Amelia Lolli Ghetti, Consigliere federale; Marta Maestroni, Segretario Generale, Nicola Maestroni, Commissario Tecnico Squadra Nazionale Paralimpica. Presente anche Riccardo Galassi, Delegato Regionale FIG Marche.

Il Conero Golf Club

Inaugurato nel 1992, il campo si sviluppa all’interno del Parco del Conero: quasi settanta ettari in cui ginestre, corbezzoli, querce, tamerici e ciliegi avvolgono le diciotto buche del percorso campionato e le cinque del campo executive, con la bellezza della campagna marchigiana a far da cornice.

Il percorso di gara si presenta con un terreno dolcemente mosso e propone una estrema varietà di situazioni e di paesaggi: nelle prime nove buche, il gioco è fortemente caratterizzato dalla presenza di un lago; nelle seconde nove buche, il campo si trasforma e si colora lentamente fino a giungere alla Club House, perfettamente armonizzata col contesto circostante.

I Partner – L’Open d’Italia Disabili ha avuto il supporto di Regione Marche, Presenting Sponsor; Let’s Marche! Brand Promozionale della Regione Marche; KIA, Disability and Inclusion Automotive Partner e il patrocinio del CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Partner istituzionale: EDGA (European Disabled Golf Association).