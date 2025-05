Ippodromo di Vinovo – 1 giugno: otto corse nell’ultima pomeridiana di primavera, dal 4 giugno tornano le serali.

Domenica 1° giugno segnerà anche un punto di svolta nel programma annuale delle riunioni di trotto all’Ippodromo di Vinovo. Sarà infatti l’ultimo convegno in orario pomeridiano, mentre dall’appuntamento successivo del 4 giugno e per 6 mercoledì di fila comincerà la stagione delle ‘Serali’, con inizio alle 18:30.

Otto le corse in programma, a partire dalla Selezione Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta del ‘Trofeo Delle Regioni‘, riservato a gentleman e amazzoni iscritti ai suddetti Club. Una prova sulla distanza del doppio con i cavalli divisi in tre nastri: 2.060, 2.080 e 2.100 metri. Favori del pronostico, nonostante la penalità, per Danilo Spritz e Michele Bechis nei confronti dell’anziano di Enrico Colombino, Zef. Due soggetti di qualità che di queste corse si sono spesso resi protagonisti.

In apertura di programma, alle 15:05, la corsa riservata alle sole amazzoni, che ha sempre il suo fascino. Si rinnoverà ancora una volta la sfida tra le due più attese: Evita Smorgon con Velodrome e Teresa Di Lorenzo insieme a Zonda Cup. Passando ai professionisti, la corsa più rilevante sarà il Premio Crescione. Qui Francesco Di Stefano presenta la novità Capitan De Gleris: arrivato solo da una quindicina di giorni nelle scuderie di Vinovo, si presenta con una carta interessante, tanto da poter già puntare in alto. Insieme a lui Ciel Joyeuse ma anche Esedomani per completare il podio dei favoriti. Ingresso gratuito per tutti.