GRANTORINO Basketball Draft domina la trasferta bergamasca imponendosi con un netto 47-85 su Unica Blu Orobica Bergamo, in un match gestito fin dalle prime battute.

I ragazzi allenati da coach Ancona approcciano con grande carattere, scavando subito un solco importante e mantenendo il controllo per tutta la gara. In evidenza tra i gialloblù Mancino, autentico mattatore con 24 punti, ben supportato da Giglio, Milone e Zumstein, tutti in doppia cifra a quota 10 punti. Buon contributo anche da parte di Battaglio, autore di 9 punti, e di Bertaina e Tonon, entrambi solidi sia in fase offensiva che difensiva.

La gara

Partenza sprint di GRANTORINO, che imprime un ritmo altissimo alla partita. I gialloblù scavano subito il solco con un parziale di 7-27, grazie ad una grande difesa e ottime transizioni offensive guidate da Mancino e Bertaina.

Bergamo prova a riorganizzarsi, riuscendo ad alzare leggermente il ritmo, ma GRANTORINO continua a mantenere il controllo. Il secondo periodo è più equilibrato (12-15), che chiudono comunque all’intervallo lungo avanti di 23 lunghezze.

Dopo la pausa, la partita si stabilizza. Entrambe le squadre vanno a referto con 19 punti, con i gialloblù che gestiscono bene il vantaggio senza concedere facili rientri agli avversari.

Nell’ultima frazione, i ragazzi di coach Ancona ritrovano intensità e lucidità, firmando un parziale di 9-24 che chiude definitivamente i conti e certifica una vittoria ampia e meritata.

Unica Blu Orobica Bergamo – GRANTORINO Basketball Draft 47-85

Parziali (7-27, 12-15, 19-19, 9-24)

Unica Blu Orobica Bergamo: Guercetti, Pedrocchi 5, Bencetti 5, Zana 9, Doucoure 5, Belotti 9, Magoni 2, Mal 2, Cattaneo 7, Finazzi 3, Caselli, Percassi ne.

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 9, Zumstein 10, Bertaina 7, Dal Cero 2, Tonon 7, Losito 2, Giglio 10, Masola, Lunardi 2, Milone 10, Stuerdo 2, Mancino 24. All. Ancona. Ass. Trovato.