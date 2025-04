Sconfitta per 45-5 per l’IVECO CUS Torino Rugby in trasferta sul campo della SIA-MPL Rugby Colorno in occasione della XIV e ultima giornata del Campionato di Serie A Elite Femminile. Le due formazioni hanno giocato una partita fisica ed intensa sbloccata al 17’ dalle cussine che hanno saputo mettere in difficoltà le Furie Rosse per buona parte del primo tempo; nel secondo tempo Colorno dilaga e riesce a concretizzare maggiormente chiudendo il match 45-5.

La formazione allenata dai coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto, Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi ha chiuso il campionato al sesto posto in classifica generale.

Queste le parole di coach Carbone a fine match:

“Abbiamo trovato un Colorno molto fisico che però siamo riusciti a mettere in difficoltà per tutta la durata del primo tempo chiudendo 17 a 5 per le avversarie. Tutto ciò sottolinea la crescita continua e il cambiamento che abbiamo fatto da inizio stagione fino a questa parte. È solo un punto di partenza per noi, di sicuro non ci accontenteremo mai e continueremo a migliorarci allenamento dopo allenamento e partita dopo partita”.

Domenica 13 aprile appuntamento all’Albonico; le universitarie saranno nuovamente impegnate contro Colorno per il match di ritorno della semifinale di Coppa Conference, kick off fissato alle 15.30.

Colorno, Puntopack Park, domenica 6 aprile 2025 – Serie A Elite Femminile, XIV giornata

SIA-MPL Rugby Colorno vs CUS Torino 45- 5 (17-5)

Marcatori: p.t.: 17’m. De Robertis (0-5); 21’ m. Serio (5-5); 35’ m. Catellani (10-5); 41’ m. Locatelli tr. Buso (17-5); s.t: 50’ Prosperococco tr. Buso (24-5); 62’ Antonazzo tr. Buso (31-5); 72’ Angeli tr. Buso (38-5), 83’ Catellani, tr. Buso (45-5)

SIA-MPL Rugby Colorno: Buso; Bonaldo, Catellani, Corradini (44’ Bortolotti), Serio (70’ Akosa); Capurro (Cap.), Rosini (70’ Cavallini); Locatelli, Cheli (64’ Angeli), Candela (56’ Antonazzo); Prosperococco, Carnevali (70’ Sarzi Braga); Dosi, Tedeschi (64’ Francillo), Cuoghi (44’ Casolin).

All.: Michele Mordacci

IVECO CUS Torino: Pantaleoni (59’ Piovano); Pecci (59’ Morchio), Piva (47’ Catulo), Sarasso, Bruno; Gronda (C), Toeschi; De Robertis, Luoni, Comazzi; Zoboli (47’ Cagnotto), Citino (59’ Maietti); Salvatore (56’ Repetto), Parodi (58’ Reverso), Zini (51’ Dambros Da Silva).

All.: Alberto Carbone

Arb.: Maria Francesca Novelli (AP)

AA1: Fabio Caccia (AP) AA2: Giacomo Gargamelli (PU).

Calciatori: Buso (COL) 5/7; Pantaleoni (TOR) 0/1

Cartellini: //

Player Of The Match: Gaia Buso (COL)

Punti Conquistati in Classifica: 5-0

Note: Giornata nuvolosa, molto vento.16°. 250 spettatori circa.

Foto Rugby Colorno