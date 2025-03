Ventesima giornata in archivio per quanto riguarda la Serie C Interregionale. I Leopardi ospitano PNC Basketball per una grande classica delle scorse stagioni. Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Al rientro dagli spogliatoi, Ciriè riesce a prendere il largo, per poi chiudere il match anzitempo e portarsi a casa i due punti.

La gara

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Galliera Ricci, Draghici, alla prima da titolare, Okoro e capitan Drame. PNC risponde con Laganà, Balma, Touré, Savoldelli (al rientro dopo 5 partite) e Lissiotto.

Primo periodo ad alta intensità, che vede le due squadre rispondersi colpo su colpo sia dalla lunga distanza che da vicino. I Leopardi trovano un’ottima gestione del pallone da parte di Possekel, che libera vicino a canestro capitan Drame e Okoro. Dall’altra parte, la classe di Momo Touré è un fattore per PNC, che rimane in gara con le giocate del numero 23.

Già nella seconda decina, la squadra di coach Conti mette in campo la difesa a zona, che manda in difficoltà gli ospiti. Nonostante questo, Ciriè alza il ritmo difensivo e colpisce in contropiede, andando alla pausa lunga in vantaggio.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, si ripresenta lo spettro della partita con Casorate per i Leopardi. I chieresi si spengono, lasciando a PNC il pallino del gioco. I Grifoni ne approfittano, guidati dall’ex di serata Luca Molinario e dal solito Touré, per andare oltre la doppia cifra di vantaggio. BEA non molla la presa e trova, nonostante delle percentuali al tiro da tre punti poco proficue, delle buone trame offensive, con le schiacciate di Wisdom Okoro e i canestri da vicino del “Mago”.

I Leopardi, però, non riescono a ricucire il gap, con Ciriè che riesce a difendere il vantaggio accumulatosi nel corso della gara fino alla sirena finale.

Il commento

“Anche settimana scorsa è successa una cosa simile – commenta coach Franz Conti – Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un crollo nel terzo quarto. Ci deve far pensare per trovare una soluzione, dobbiamo arrivare a giocarci le partite sui quaranta minuti. Abbiamo questo problema che va avanti da un po’, dobbiamo cercare di risolverlo per affrontare al meglio quest’ultima parte di stagione regolare”.

Il prossimo appuntamento

Doppia gara casalinga per i Leopardi: domenica 9 marzo la squadra di coach Conti giocherà nuovamente tra le mura amiche, per la decisiva sfida con Teens Basket Biella. Appuntamento alle ore 18:00.

BEA Chieri – PNC Basketball 62-74

Parziali: 15-14, 30-34, 48-59

BEA Chieri: Drame 23, Okoro 13, Galliera Ricci 6, Possekel 5, Gatti 5, Amadu 4, Viggiano 3, Draghici 3, Stiffi, Musto, Ruà. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis

PNC Basketball: Molinario 19, Touré 18, Ferro 9, Tuninetto 9, Mauri 8, Lissiotto 6, Palma 2, Laganà 2, Savoldelli 1, Balma, Burdese, Cravero. All. Granello