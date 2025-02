Poco alla volta la stagione del trotto a Vinovo sta prendendo corpo e vita. Lo farà ancora di più questo mercoledì, 26 febbraio, con un convegno intenso nel quale spicca la prima Tris Quartè e Quintè collocata come al solito in fondo al programma delle 8 corse previste a partire dalle 14:20 circa.

All’appello del Premio Riapertura hanno risposto in 15 cavalli, suddivisi nei tre nastri del doppio km: 7 al primo dei 2.060, 7 al secondo dei 2.080 e 1 all’ultimo dei 2.100 metri.

La prima Tris Quartè e Quintè

Una corsa ben strutturata nella quale in prima fila spiccano Anita Spritz e Gigolò La Marc che sono già stati avversari di recente, con la vittoria del secondo dopo una partenza sprint. Al nastro intermedio invece il più in forma appare Caos, vincitore di corsa analoga a Milano quando era partito dalle retrovie.

C’è interesse anche per il ritorno in Italia di Ekarin Baba dopo le due ultime uscite francesi. Per le giocate sembrano anche interessanti i due allievi di Marco Smorgon, ossia Drujba e Dj Dei Veltri. Dal fondo partirà Due Italia ce si era messa in evidenza tre anni fa proprio a Vinovo vincendo il Premio Nazionale Filly.

Altra corsa importante sarà il Premio Vinovo per buoni soggetti di quattro anni

In questo caso la prima citazione è per Fosciandora Dr, cavalla regolarissima e soprattutto molto vincente. Accanto al suo nome non possiamo però ignorare Fonzie Mabel e Firmamento St. Spazio anche, come al solito, per la corsa riservata a gentleman e amazzoni. In effetti sembra tutto apparecchiato per rivivere una pagina della bella rivalità tra Teresa Di Lorenzo in sulky Arnold Cup ed Evita Smorgon con Topkapi. Fra loro Singapore, il sempreverde di Enrico Colombino ancora grande combattente nonostante i suoi 14 anni. Come sempre ingresso gratuito e libero per tutti, aperti Bar e Ristorante Hippobreak.