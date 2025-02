Reale Mutua Torino – Bi.Emme Service Libertas Livorno 84-70

Torino, domenica 23 febbraio 2025 – Una Reale Mutua Torino sempre più in fiducia trova un altro successo davanti al pubblico di casa, questa volta contro Bi.Emme Service Libertas Livorno.

Per i gialloblù è la terza vittoria in quattro partite dall’inizio della gestione di coach Moretti, ma al di là dei risultati raggiunti finora, i fattori che favoriscono maggiormente il clima dell’ambiente sono l’entusiasmo e la fluidità di gioco mostrata da un gruppo che fino a un mese fa faticava ad esprimersi del tutto.

Con il successo ottenuto al Pala Gianni Asti, Torino consolida ulteriormente la propria posizione in zona play-in e si prepara ad un tour de force non banale, con la trasferta infrasettimanale a Rimini per poi tornare sotto la Mole contro Pesaro il prossimo weekend.

Quintetti

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Seck

Livorno: Hooker, Banks, Tozzi, Italiano, Fantoni

Una buona partenza a livello offensivo della Reale Mutua vale la conduzione del punteggio da parte dei gialloblù in avvio di gara, guidati dal duo Taylor-Ajayi. Dall’altra parte però Torino fa fatica a contenere l’attacco amaranto, con Filloy subito in ritmo al tiro e Fantoni che domina il matchup con Seck.

Gli ospiti mettono la freccia e si portano in vantaggio, costringendo coach Moretti al primo timeout sul 13-17. Torino rientra bene in campo: Schina è bravo a prendere iniziative individuali, Montano crea gioco per Ladurner e i gialloblù tornano avanti in chiusura di primo quarto: 21-19.

Sale in cattedra Kevion Taylor nel secondo quarto: l’americano infila tre triple in fila per tenere Torino avanti nel punteggio, con Livorno che però rimane a distanza ravvicinata mostrando un gioco fluido e organizzato. Montano continua a creare gioco nel suo ruolo di playmaker aggiunto, con Gallo ancora indisponibile: il veterano gialloblù trova prima un gioco da tre punti e poi innesca Ajayi per la schiacciata del +8 sul 41-33.

Torino continua a giocare con attenzione in difesa e fluidità in attacco fino al recupero che porta a un alley-oop rimbalzato a tabellone tra Montano e Ajayi che va di diritto tra le giocate più spettacolari dell’anno. Si va così alla pausa lunga sul 49-38.

Alla ripresa dei giochi, Torino continua a giocare sull’onda dell’entusiasmo e incrementa ulteriormente il gap con gli amaranto: Montano continua a creare per i compagni mentre Ajayi si scalda dall’arco per trovare il massimo vantaggio sul +16 (59-43).

Sul finire del terzo periodo la Libertas trova le contromisure per contenere l’attacco gialloblù e inizia a rosicchiare qualche punto di svantaggio. Si va comunque all’ultima pausa con la Reale Mutua ancora avanti di 11 lunghezze (63-52).

L’ultima frazione si apre in maniera sublime per i gialloblù: Torino è in completa fiducia e torna a macinare punti, attaccando con grande velocità e fluidità.

Così, in pochi minuti, il gap raddoppia: Reale Mutua tocca il +22 e mette in cassaforte la terza vittoria interna di fila, frutto anche di un’ottima applicazione difensiva con Ghirlanda e Severini a controllare le rotazioni e le linee di passaggio.

Il risultato finale è 84-70.

Coach Moretti in sala stampa dopo la partita:

“Abbiamo vinto una partita insidiosa, in una situazione particolare perché quest’anno era capitato poche volte di giocare da favoriti sulla carta. Questo mi preoccupava un po’, ma i ragazzi sono stati bravissimi, hanno approcciato la partita in maniera ottima, eseguendo con calma e con cura quello che era stato pianificato.”

Reale Mutua Torino – Bi.Emme Service Libertas Livorno 84-70

(21-19, 28-19, 14-14, 21-18)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 25 (4/8, 5/6), Kevion Taylor 21 (6/13, 3/4), Matteo Schina 11 (3/4, 1/5), Matteo Montano 10 (2/4, 1/4), Maximilian Ladurner 8 (4/5, 0/0), Matteo Ghirlanda 5 (1/3, 1/1), Giovanni Severini 4 (2/3, 0/4), Fadilou Seck 0 (0/1, 0/0), Aristide Landi 0 (0/0, 0/2), Federico Avino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 7 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Matteo Ghirlanda 10) – Assist: 17 (Matteo Schina 7)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Quinton Hooker 13 (1/4, 3/7), Tommaso Fantoni 10 (4/7, 0/0), Luca Tozzi 9 (4/6, 0/1), Ariel Filloy 8 (2/4, 1/3), Adrian Banks 7 (1/2, 1/5), Andrea Bargnesi 6 (0/5, 2/4), Francesco Fratto 6 (2/6, 0/0), Nazzareno Italiano 5 (2/4, 0/1), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/1)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Tommaso Fantoni, Luca Tozzi, Dorin Buca 5) – Assist: 14 (Adrian Banks 5)

