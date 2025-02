Dominio del sudafricano Wilco Nienaber nel NTT Data Pro Am, che ha vinto con 262 (60 66 66 70, -27) lasciando a ben sette colpi il connazionale Jean-Paul Strydom, secondo con 269 (-20).

Il quarto torneo stagionale consecutivo in Sudafrica, organizzato anche questo in collaborazione da HotelPlanner Tour (ex Challenge Tour) e da Sunshine Tour, si è disputato con formula pro am (un pro, un amateur) al Fancourt Golf Estate di George, dove i concorrenti si sono alternati nei primi tre round sui percorsi del Montagu Course (par 72), dell’Outeniqua Course (par 72) e del The Links Course (par 73), disegnati dal grande campione Gary Player, poi i 71 che hanno superato il taglio hanno concluso la gara sul Montagu Course.

Buona prova complessiva dei cinque azzurri, che sono andati tutti a premio, dei quali il migliore è stato Gregorio De Leo, 12° con 274 (67 69 69 69, -15), alla prima presenza dell’anno sul Challenge Tour, dopo aver partecipato a due eventi del DP World Tour, per il quale ha preso la ‘carta’ alla Qualifying School (13°). A metà classifica Stefano Mazzoli, 30° con 278 (-11), e Filippo Celli, 32° con 279 (-10), e più indietro Aron Zemmer, 50° con 281 (-8), e Renato Paratore, 58° con 282 (-7).

Wilco Nienaber

24enne di Bloemfontein, ha firmato il secondo titolo che gli vale per entrambi i circuiti. Il precedente, datato 2021, lo ha ottenuto nello stesso torneo, che allora si chiamava Dimension Data Pro Am, ma in realtà lo sponsor era lo stesso attuale che nel 2024 ha cambiato nome in NTT Data. Ha fatto corsa di testa e ha condotto il quarto round in assoluta tranquillità con un 70 (-2, due birdie senza bogey) lasciando agli altri solo la possibilità di contendersi la seconda piazza conquistata in extremis da Strydom.

Al terzo posto con 271 (-18) l’altro giocatore di casa Jacques Blaauw, il neozelandese Sam Jones e lo svedese Per Langfors e al sesto con 272 (-17) gli inglesi Eddie Pepperell e Jamie Rutherford e il sudafricano JC Ritchie.

De Leo, che ha terminato con il terzo parziale consecutivo di 69 (-3, quattro birdie, un bogey), la prossima settimana tornerà sul DP World Tour dove è in programma il Magical Kenya Open (20-23 febbraio, Muthaiga CC, Nairobi) al quale prenderanno parte anche Guido Migliozzi (che lo ha vinto nel 2019), Andrea Pavan e Renato Paratore.