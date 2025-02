La Tecnoengineering Moncalieri torna al successo tra le mura amiche del PalaEinaudi, imponendosi per 69-59 contro Sardegna Marmi Virtus Cagliari al termine di una sfida intensa e combattuta. Le gialloblù, trascinate da una straordinaria Mitreva (20 punti) e da una ottima prestazione di Sammartino (16 punti e 11 rimbalzi) e Cordola (11) prendono il largo nel secondo quarto e resistono al tentativo di rimonta delle sarde nel finale.

La gara

L’avvio di partita sorride alle padrone di casa, con le Lunette che partono forte grazie alla solita verve offensiva di Sammartino. Capitan Cordola, finalmente tornata a pieno regime dopo l’infortunio, mette la sua firma sulla prima fuga gialloblù (15-7 a metà primo periodo). Cagliari reagisce con determinazione, alzando l’intensità difensiva e riducendo il gap fino al 15-14 con cui si chiude la frazione.

Nel secondo quarto Moncalieri fatica a trovare il ritmo e Cagliari ne approfitta per mettere per la prima volta la testa avanti (15-16). Le gialloblù rispondono affidandosi a Mitreva, autentica trascinatrice della serata. Con un parziale di 22-10, Moncalieri vola sul 37-24 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, la Tecnoengineering continua a martellare in attacco, con Mitreva ancora sugli scudi e Sammartino e Cordola a supporto, sia in fase realizzativa che sotto le plance. Il margine si allarga fino al +18 (59-41), facendo pensare a una gara ormai chiusa.

Le ospiti non ci stanno e nell’ultimo quarto provano a riaprire la contesa. Trozzola (20 punti) segna una tripla immediata, seguita dai liberi di Naczk (15 punti). È ancora il playmaker sardo che con una penetrazione chirurgica, seguita da un jumper millimetrico, porta Cagliari sul -7 (61-54) a 5:31 dalla sirena finale. Nel momento di maggiore difficoltà, Moncalieri mostra grande carattere e risponde da vera squadra: la difesa torna solida, Sammartino e Mitreva firmano i canestri che blindano il successo, chiudendo la sfida sul 69-59.

Le Lunette torneranno in campo sabato 15 febbraio, quando affronteranno la difficile trasferta sul parquet della CLV-Limonta Costa Masnaga. La sfida, in programma alle ore 21:00 presso la Palestra Comunale, si preannuncia molto impegnativa per le gialloblù di coach Terzolo.

Tabellini

Tecnoengineering Moncalieri – Sardegna Marmi Virtus Cagliari 69-59

Parziali (15-14, 37-24, 59-41)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 16, Ngamene 4, Cordola 11, Pasero, Corgnati 3, Mitreva 20, Gesuele, Grosso 3, Salvini 6, Avagnina 4, Bianco, Obaseki 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Sardegna Marmi Virtus Cagliari: Naczk 15, Valtcheva 2, Cadoni 4, Trozzola 20, El Habbab 7, Pellegrini 2, Peric 4, Vargiu, Gallus 1, Pasolini 2, Podda, Anedda 2. All. Staico. Ass. Zirone, Inconi.