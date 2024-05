Scegliere tra l’acquisto e il noleggio di una fotocopiatrice o di una stampante multifunzione per l’ufficio è possibile solo se si è consapevoli delle esigenze della propria attività.

Per prendere la decisione giusta, in sostanza, è necessario tenere conto dell’uso che si farà del dispositivo in ufficio e valutare le priorità che ci si propone di soddisfare. Tuttavia il noleggio fotocopiatrici e stampanti Piemonte è una soluzione ormai molto comune, poiché parecchie tipologie di utenti – dalle aziende più strutturate alle imprese di dimensioni più piccole, passando per gli studi professionali – si sono rese conto dei benefici che derivano da questa opzione, anche alla luce dei potenziali inconvenienti che possono caratterizzare la gestione di un impianto di proprietà. Proviamo a capire il perché.

I benefici operativi

Di certo il noleggio di stampanti multifunzione è correlato a una lunga serie di vantaggi operativi, anche perché la formula del noleggio può essere personalizzata e modificata su misura in base alle diverse esigenze. Si può decidere, per esempio, se includere o meno nel canone un certo numero di pagine. In più, è possibile gestire la fatturazione delle stampe incluse o in più con cadenza annuale o semestrale.

Come si può intuire, questo è un evidente vantaggio dal punto di vista del cliente, il quale ha l’opportunità di stampare non dovendo preoccuparsi di avere oltrepassato la soglia indicata nel canone mensile, o magari di essere costretto a pagare per un certo numero di copie che in realtà non ha sfruttato.

Gli altri aspetti positivi del noleggio

Nel caso in cui si scelga di approfittare del noleggio fotocopiatrici e stampanti Torino, nel servizio sono inclusi tutti gli interventi di assistenza tecnica di cui si potrebbe aver bisogno, e così pure i ricambi che si dovessero rendere eventualmente necessari. Nel canone sono inclusi anche i consumabili e i toner, i quali vengono forniti secondo le giuste tempistiche in virtù del monitoraggio da remoto.

Chi lo desidera, poi, ha l’opportunità di decidere di sfruttare il servizio di ritiro del toner o comunque dei consumabili esausti. Anche questo è un aspetto positivo, dal momento che consente di non dover pensare alla gestione e alle spese per lo smaltimento. Il consiglio è, ovviamente, quello di fare affidamento su una ditta che sia regolarmente registrata presso l’albo dei gestori ambientali.

Quanto si spende per il noleggio? Meno di quel che pensi

Con il noleggio, sono significativi anche i vantaggi di carattere economico, in termini di flessibilità ma non solo. In primis perché il noleggio può essere diretto, nel senso che non c’è bisogno di ricorrere all’intermediazione di una banca per procedere con l’apertura di un finanziamento.

In più, ogni cliente è libero di decidere la durata del contratto, arrivando a una scelta in linea con i propri bisogni; si può anche stabilire di indicare un tot di pagine incluse. E sempre dal punto di vista economico, va messo in evidenza che non c’è alcuna immobilizzazione di capitali: le sole uscite sono rappresentate dal canone mensile, il che vuol dire che non ci sono problemi di cash flow.

Le questioni fiscali

Ma non è ancora tutto, perché il noleggio di una o più stampanti multifunzione è destinato ad assicurare vantaggi anche in termini fiscali. Scegliendo tale opzione, infatti, non c’è bisogno di gestire beni ammortizzabili o cespiti, a differenza di quel che accade nel caso in cui si abbia a che fare con un bene di proprietà. Va anche ricordato che è possibile dedurre totalmente i costi di noleggio a fini Ires e Irap, mentre si può detrarre l’Iva: tutto a vantaggio di una contabilità aziendale più semplice.

Comprare una stampante multifunzione: ecco quando conviene

Ciò non toglie che ci sono anche delle circostanze in cui l’acquisto di una stampante multifunzione risulta più vantaggioso: per esempio quando si ha la necessità di aumentare i costi per ragioni di bilancio, oppure se si preferisce pagare in maniera separata le uscite dell’assistenza tecnica e i componenti di ricambio.

L’acquisto è un’opzione da considerare anche quando in azienda si dispone di una struttura interna per mezzo della quale gli interventi di assistenza tecnica che si rendono eventualmente necessari possono essere gestiti in maniera diretta.