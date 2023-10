Il tema dell’intelligenza artificiale sta diventando sempre influente negli ultimi anni. Molti scienziati e personaggi pubblici di spicco ne stanno parlando come se fosse uno degli eventi più importanti del nuovo millennio e le persone di tutto il mondo stanno cominciando a comprendere questo incredibile fenomeno che potrebbe cambiare radicalmente il modo di vivere delle persone. Questo perché, l’impatto delle intelligenze artificiali nel mondo informatico e non solo, sta diventando sempre più importante e sta comportando una serie di sviluppi per quanto riguarda molti ambiti, tra cui la sicurezza di siti web e dispositivi.

Ad esempio, il colosso Microsoft di Bill Gates ha da poco lanciato un nuovo sistema, il Microsoft Copilot. Questa nuova funzionalità interna ai dispositivi Microsoft è progettata per dare assistenza alle persone in ogni momento durante la loro attività, come farebbe appunto un copilota. Si tratta di un’intelligenza artificiale in grado di dare supporto raccogliendo informazioni prese da internet.

Ma non è solo sul versante del supporto alle persone che l’intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana di tutti noi, ma è soprattutto il versante della sicurezza ad essere preso in considerazione dagli sviluppatori informatici che lavorano a tali tecnologie. Al momento, infatti, si cerca di capire come l’intelligenza artificiale possa incrementare la sicurezza dei propri dispositivi e dei siti web. In questa guida, vedremo in che modo l’AI stia impattando proprio su questi ultimi temi.

L’intelligenza artificiale e i codici bonus casino

I casinò online sono un fenomeno che negli ultimi anni sta crescendo sempre di più e sempre più persone si iscrivono su queste piattaforme per richiedere bonus con codici bonus casinò. Questo è potuto accadere anche grazie agli sviluppi ottenuti dall’intelligenza artificiale. Infatti, con l’integrazione di IA, i siti di casinò online sono riusciti a trovare soluzioni per la sicurezza e per la riservatezza dei dati inseriti e, di conseguenza, hanno aumentato il loro appeal.

A ciò si aggiunge, naturalmente, la grandissima quantità di giochi e promozioni presenti all’interno delle principali piattaforme di gambling. Mentre prima inserire le proprie informazioni e, soprattutto, i dati bancari all’interno di un sistema di gioco online poteva essere rischioso, attualmente la crittografia end-to-end e l’autenticazione a due fattori permettono di proteggere le comunicazioni e di impedire tentativi di accesso e violazioni indesiderate.

L’impatto dell’IA sulla sicurezza di siti web e dispositivi

L’impatto dell’IA sulla sicurezza dei siti web e dei dispositivi non si limita solo al mondo dei casinò online, ma si espande su una vasta gamma di piattaforme. Attualmente l’intelligenza artificiale influisce in maniera determinante nello sviluppo di molti nuovi programmi e nuove tecnologie che permettono di rendere siti web e dispositivi altamente sicuri. Vediamo questo impatto nel dettaglio:

Rilevamento delle minacce: l’intelligenza artificiale, grazie alla sua capacità di elaborare una mole di informazioni molto grande in brevissimi istanti è in grado di tracciare la presenza di minacce cibernetiche come intrusioni e malware.

Autenticazione avanzata: come per i casinò online, l’IA può essere utilizzata per migliorare i sistemi di accesso alle piattaforme, per esempio utilizzando il riconoscimento biometrico o anche l’analisi comportamentale. Con l’autenticazione avanzata, l’intelligenza artificiale rende impossibile a utenti esterni di poter accedere ai tuoi dati.

Prevenzione delle minacce e filtraggio del traffico: oltre che per rilevare le minacce, l’intelligenza artificiale può essere utilizzata anche per creare sistemi in grado di prevenirle. Inoltre, l’intelligenza artificiale può essere utilizzato anche per generare sistemi di filtraggio delle informazioni, per bloccare il traffico malevolo.

È questa la ragione per cui l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più importante per quanto riguarda il fattore della sicurezza. Con essa si sta cercando di eliminare definitivamente ogni rischio informatico, anche se ovviamente, tali tecnologie sono ancora in fase di sviluppo e non in grado di fornire una completa copertura su dispositivi e siti web. L’IA, infatti, rappresenta sicuramente una risorsa molto decisiva, ma la sicurezza informatica è un traguardo che è difficile da raggiungere essendo in continua evoluzione.

Ma basta notare come la stessa società Apple stia provando a migliorare per quanto riguarda la sicurezza dei propri cellulari e dispositivi, integrando di recente nei suoi dispositivi iOS sistemi di sicurezza avanzati basati sull’intelligenza artificiale, per capire come ormai l’IA sia una componente essenziale per migliorare la sicurezza informatica.

Conclusione

In questa guida abbiamo analizzato l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla sicurezza di siti web e dispositivi. Ci siamo focalizzati soprattutto su due aspetti di questo sviluppo: la prevenzione e il rilevamento di attività sospette. Abbiamo parlato della crittografia end-to-end, dell’autenticazione avanzata e del mondo in cui l’intelligenza artificiale potrebbe imparare a riconoscere flussi di dati maligni e filtrare le informazioni sospette. Infine, abbiamo specificato che l’IA è sì una parte decisiva, ma non l’unica per sviluppare sistemi di sicurezza informatici.