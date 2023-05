Come scegliere una password sicura

Considerato che utilizziamo le password per qualsiasi cosa, dagli account dei social media alla posta elettronica, la scelta di una password sicura non può che essere sempre più importante per fruire con serenità dei servizi digitali. Ma come fare?

I consigli per la scelta di una password sicura

Quando si tratta di scegliere una password sicura, ci sono diversi elementi da tenere a mente.

In primo luogo, consigliamo a tutti i lettori di evitare di usare parole troppo semplici e ricollegabili alla propria persona, come il nome, la data di nascita, o ancora parole comuni come “password”, che possono essere facilmente indovinate dagli hacker. Meglio invece scegliere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli, utilizzando un mix di caratteri che non formi né schemi né frasi riconoscibili.

Un altro consiglio è quello di utilizzare password tendenzialmente lunghe. Le password più lunghe sono infatti generalmente più difficili da decifrare rispetto a quelle più corte, poiché offrono più combinazioni potenziali. Se possibile e il servizio lo consente, è bene creare password di almeno 12-14 caratteri.

È anche importante evitare di riutilizzare la stessa password su più account. Se un account viene violato e la vostra password è compromessa, anche tutti gli altri account diventerebbero vulnerabili: meglio utilizzare invece password uniche per ogni account.

Infine, prendete in considerazione l’utilizzo di un gestore di password che vi aiuti a generare password forti e a memorizzarle in modo sicuro, in modo da non doverle ricordare tutte da soli. Assicuratevi sempre di aggiornare regolarmente le vostre password, ogni pochi mesi o ogni volta che le notizie riportano una violazione della sicurezza che potrebbe riguardarvi.

Come ricordare le password

Ciò premesso, condividiamo con tutti i nostri lettori come ricordare tutte le password possa effettivamente sembrare un compito piuttosto arduo. Tuttavia, ci sono modi per renderlo più facile: un metodo molto diffuso è quello di utilizzare un gestore di password che, come abbiamo già introdotto qualche riga fa, è un software che memorizza in modo sicuro tutte le vostre password in un unico posto e genera password “forti” per voi.

Un altro modo per ricordare le password è l’uso di frasi mnemoniche o acronimi. Ad esempio, se il vostro gatto si chiama Gary e voi siete nati nel 1985, potreste creare una password del tipo “G1a9r8y5#”, difficile da indovinare per gli hacker ma facile da ricordare per voi.

Insomma, tenete a mente che la scelta di una password sicura è essenziale per proteggersi dalle minacce informatiche: seguite i consigli sopra descritti e mettete in atto buone abitudini come l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori e l’aggiornamento regolare delle password.