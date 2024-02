La gravidanza come scelta: Chiara Benedetto a GiovedìScienza

La gravidanza come scelta, un incontro tutto al femminile quello dell’8 febbraio a GiovedìScienza, per parlare di maternità consapevole, salute della donna e diritti in campo riproduttivo ma anche per raccontare la storia di due donne che hanno dato il via alla “più radicale rivoluzione medico – sociale della storia” (New York Times): Margaret Sanger e Katharine Dexter McCormik.

Protagonista della conferenza la professoressa Chiara Benedetto, Presidente del Comitato Mondiale per la Salute e Cura della Donna, del Corso di Laurea in Ostetricia e Direttore del REC (Research and Educational Center) all’Università di Torino.

La medicina negli anni ha fatto passi da gigante nel campo della riproduzione e ha drasticamente abbassato i tassi di mortalità di madri e figli. A dare avvio a questo importante processo, la storia di due donne straordinarie: Margaret Sanger, una delle prime grandi attiviste per i diritti sessuali e riproduttivi a utilizzare il temine birthcontrol – ossia controllo delle nascite – e Katharine Dexter McCormik, finanziatrice di quella che il New York Times ha definito “la più radicale rivoluzione medico-sociale della storia, il cui impatto negli Stati Uniti e nel mondo è stato ed è così vasto da essere praticamente impossibile da quantificare”: la pillola anticoncezionale.

La gravidanza come scelta. Storia di donne, pillole e maternità consapevole è il titolo della conferenza di GiovedìScienza in programma l’8 febbraio alle 17.45 al Polo del ‘900 di Torino e in diretta streaming. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Modera Edwige Pezzulli, divulgatrice scientifica – INAF.

Chiara Benedetto

Chiara Benedetto è Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia e Direttore del REC (Research and Educational Center), centro europeo per la formazione permanente con manichini e simulatori in tutti i campi dell’ostetricia e della ginecologia dell’Università di Torino. Dirige la Struttura Complessa Universitaria di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Ospedale Sant’Anna – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino È Presidente del Comitato Mondiale per la Salute e Cura della Donna e Rappresentante dell’Europa nel Consiglio di Amministrazione dell’International Federation of Gynecology and Obstetrics.

È stata Presidente dello European Board and College of Obstetrics and Gynaecology e Coordinatore delle Specialità Chirurgiche dell’Union Européenne des Médecins Spécialistes. Ha fondato e presiede la Fondazione Medicina a Misura di Donna onlus che promuove l’umanizzazione e la sicurezza dei luoghi di cura, il sostegno della ricerca e dell’eccellenza tecnologica in campo ostetrico e ginecologico.