Il 22 febbraio si fa un doppio appuntamento a GiovedìScienza, una storica rassegna di divulgazione scientifica torinese propone infatti due incontri, uno alle ore 10.00 e uno alle 17:45.

L’appuntamento del mattino rientra nel calendario di conferenze GiovedìScienza dietro l’angolo, promosso da CentroScienza Onlus in collaborazione con la Rete delle Case del Quartiere e le Biblioteche civiche torinesi, con l’obiettivo di dare continuità al progetto de “La cultura dietro l’angolo” di Fondazione Compagnia di San Paolo, con la collaborazione della Città di Torino.

Perché dimentichiamo, come dimentichiamo. Come funziona il cervello? Come funziona la memoria? è il titolo dell’incontro in programma giovedì 22 febbraio alle ore 10 presso il Teatro San Barnaba. Sergio Della Sala, Professore di Neuroscienze Cognitive presso l’Università di Edimburgo, parlerà al pubblico del funzionamento del cervello e della memoria – temi su cui spesso si hanno concezioni errate – di cosa succede quando la dimenticanza aumenta o diventa patologica, come nella malattia di Alzheimer o nelle amnesie.

Alle 17.45, consueto orario degli incontri firmati GiovedìScienza, il Polo del ‘900 ospita la conferenza dal titolo “La macchina degli abbracci. La rivoluzione del benessere animale”.

Luigi Bertocchi, Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale e Claudio Forte, Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Torino, affronteranno il tema, attuale e molto dibattuto, del benessere degli animali da allevamento, passando da due figure femminili grazie alle quali il modo in cui alleviamo gli animali è cambiato drasticamente: la scrittrice Ruth Harrison e la straordinaria scienziata Temple Grandin.

Doppio appuntamento a Giovedìscienza con partecipazione gratuita e con ingresso libero fino esaurimento posti.