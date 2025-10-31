Materiali semplici, fisica, esperimenti e tanta inventiva, questi gli ingredienti fondamentali del progetto di formazione docenti AggiornaMenti realizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con l’obiettivo di proporre un metodo di insegnamento per le discipline STEM che sia attivo, collaborativo e hands-on. Basato sulla didattica induttiva, che vede l’esperimento come punto di partenza per la comprensione e la descrizione dei fenomeni fisici, AggiornaMenti si rivolge ai docenti e alle docenti delle scuole medie, ma è aperto anche a docenti di altri ordini.

L’edizione 2025-2026 del progetto AggiornaMenti è iniziata in questi giorni: il primo appuntamento, focalizzato sull’elettromagnetismo, è stato ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN dal 22 al 24 ottobre, mentre a Cagliari le attività sono iniziate il 22 ottobre e termineranno il 25 febbraio 2026 seguendo un percorso che va dalla meccanica all’elettricità e al magnetismo. Oggi, 31 ottobre, si apre invece il corso a Torino e a Trieste, dove si terranno incontri fino al 19 dicembre. A seguire, i corsi di AggiornaMenti si terranno a Pisa (7 novembre – 9 aprile), Genova (7 novembre – 5 dicembre), e Laboratori Nazionali del Sud (14 novembre – 20 marzo). Nelle sedi di Bologna, Ferrara e Padova i corsi si svolgeranno nella primavera 2026.

AggiornaMenti vede coinvolte diverse sedi dell’INFN e consiste in una serie di incontri durante l’anno scolastico in cui le partecipanti e i partecipanti si cimentano in esperimenti in laboratorio e osservano e analizzano i risultati. L’obiettivo è quello di fornire ai docenti supporto e spunti per attività basate su un approccio hands-on e facilmente realizzabili con materiali semplici da proporre in classe, anche in assenza di laboratori attrezzati. In questi ultimi anni, alcune Sezioni dell’INFN hanno iniziato collaborazioni con altre importanti realtà operanti sul territorio nel settore educativo, come Next-Level a Torino, Fondazione Golinelli a Bologna e Laboratorio Scienza a Cagliari.