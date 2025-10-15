Inaugurazione della mostra “Supercharged by AI – Synthetic and Out of Control”

Dai chatbot ai deepfake, i contenuti generati online dall’IA stanno diventando sempre più comuni. I nuovi strumenti di IA rendono più facile, veloce ed economico generare testi, immagini, video ed altro ancora. A loro volta, i guasti che sono sempre esistiti online -truffe, molestie, polarizzazione e bias – vengono ora “sovraccarivati” dall’IA.

Gli strumenti di IA vengono utilizzati per fabbricare notizie, imitare la realtà e plasmare opinioni e comportamenti del pubblico in modi quasi impossibili da scoprire. I modelli di IA, addestrati su dati che riflettono i pregiudizi dei loro creatori, rafforzano gli stereotipi e portano a conseguenze che vanno ben oltre la sfera digitale. Come possiamo rimanere informati e consapevoli rispetto a questa tecnologia in così rapida evoluzione?

La mostra affronta il tema dell’impatto che l’intelligenza artificiale ha sulle modalità con le quali i media e le informazioni vengono prodotti, distribuiti e percepiti. È presentata da The Glass Room, un progetto premiato di Tactical Tech che aumenta la consapevolezza tramite esplorazioni giocose e provocatorie del nostro rapporto con la tecnologia.

La Biblioteca Agrovet dell’Università di Torino è lieta di ospitare la mostra “Supercharged by AI – Synthetic and Out of Control”, un’esplorazione critica e accessibile dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulle nostre vite digitali e sull’ecosistema dell’informazione.

Prodotta da Tactical Tech e DensityDesign Lab del Politecnico di Milano, in collaborazione con IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions, la mostra fa parte del programma itinerante The Glass Room, premiato per l’innovazione nell’educazione digitale.

Il sito del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano fornisce informazioni dettagliate sul progetto.

Programma dell’inaugurazione – 10 novembre 2025

17:30 – Saluti, introduzione e presentazione della mostra

17:45 – Discorso inaugurale “Etica e IA” e presentazione della nuova Piattaforma IA di Ateneo – Prof. Guido Boella Dip. Informatica Università di Torino

18:30 – Tavolo di discussione con partecipazione di docenti dei Dipartimenti di Scienze agrarie, forestali e alimentari e di Scienze veterinarie dell’Università di Torino

19:00 – Visita guidata alla mostra

19:30 – Aperitivo a buffet

La mostra sarà visitabile fino a venerdì 21 novembre 2025. Ingresso gratuito in orario di apertura della biblioteca diffusa Agrovet

Vi aspettiamo per un’esperienza immersiva e stimolante, alla scoperta delle potenzialità e delle insidie dell’intelligenza artificiale.