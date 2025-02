In live streaming, “LuGRE alla conquista della Luna!”

Domenica 2 marzo a partire dalle ore 8:00 non perdere l’evento in live streaming organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana e Astrospace in occasione dell’allunaggio del payload italiano LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment).

Commenteremo insieme le delicate fasi della discesa con collegamenti esclusivi con il team di LuGRE dal Goddard Space Flight Center della NASA, a Washington, da Qascom, a Bassano del Grappa e con il Politecnico di Torino.

LuGRE

LuGRE è una missione sperimentale destinata a testare per la prima volta l’uso dei sistemi di navigazione satellitare terrestri (GNSS) fondamentali per le future missioni lunari e per l’esplorazione spaziale profonda.

Il ricevitore ha già dimostrato che i segnali GPS e Galileo possono essere utilizzati ben oltre l’orbita terrestre conseguendo numerosi record nel suo viaggio Terra-Luna.

L’arrivo di LuGRE sul nostro satellite naturale rappresenta un traguardo cruciale per l’integrazione dei sistemi di navigazione satellitare nelle missioni lunari, aprendo la strada a esplorazioni spaziali sempre più autonome, efficienti e precise.

Realizzato in Italia dalla società Qascom per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, con la collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, LuGRE è posizionato sul lander commerciale Blue Ghost realizzato negli USA dalla società Firefly e sviluppato nell’ambito del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Program) della NASA.

Segui la diretta e scopri con noi il futuro della navigazione lunare!

