Mancano tre mesi a Geo Global Forum 2025, l’evento che riunirà a Roma esperti, accademici, professionisti e leader nel settore dell’Osservazione della terra e autorità politiche provenienti da tutto il mondo.

Organizzato dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in collaborazione con il Group on Earth Observations (GEO), il Forum, tra i più importanti a livello globale, mostrerà come le tecnologie geospaziali avanzate – come le immagini satellitari, il telerilevamento e l’intelligenza artificiale – stiano influenzando e modificando le azioni globali in risposta alla crisi climatica e ambientale.

“Negli ultimi 20 anni, GEO ha compiuto notevoli progressi nel promuovere l’utilizzo dell’osservazione della Terra per il bene comune”, ha dichiarato Yana Gevorgyan, Direttore del Segretariato GEO. “Oggi, queste soluzioni basate sui dati hanno il potere di trasformare il modo in cui comprendiamo e ci prendiamo cura del nostro pianeta. Entro il 2030, i dati delle osservazioni della Terra potrebbero generare un valore di 700 miliardi di dollari, contribuendo ad aiutare gli agricoltori ad adottare pratiche più efficienti e sostenibili, le comunità ad adattarsi alla crisi climatica e le imprese a compiere passi innovativi. Per sbloccare veramente questo potenziale, dobbiamo trasformare i dati in azioni con soluzioni che combinino la tecnologia avanzata con l’empatia umana, l’etica e l’esperienza, poiché la tecnologia da sola non risolverà la crisi climatica e ambientale”.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento così importante in Italia”, ha sottolineato il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. “Il GEO Global Forum evidenzia l’impegno dell’Italia nell’osservazione della Terra dallo Spazio come fattore cruciale per implementare le politiche e le azioni necessarie al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, finalizzati alla salvaguardia del nostro pianeta. Il GEO Global Forum offre un’opportunità ideale per sottolineare iniziative e programmi che contribuiscono al raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici nel campo delle scienze geospaziali.”

L’incontro più atteso del Forum sarà la Plenaria GEO durante la quale si discuterà dell’adozione del Piano di Implementazione della Strategia Post-2025 di GEO, che ha l’obiettivo di rendere l’Intelligenza della Terra (Earth Intelligence) accessibile a tutti, in ogni parte del mondo.

Si tratterà di un incontro ministeriale di alto livello, che riunirà i leader del settore per concordare azioni concrete basate sull’utilizzo dell’Intelligenza della Terra per un futuro sostenibile a zero emissioni, per rafforzare la capacità di adattamento ai fenomeni di caldo estremo, assicurando una pronta risposta in caso di emergenze

Nel corso della Plenaria è previsto anche un evento volto a garantire supporti politici e finanziari necessari per l’implementazione della Strategia Post-2025 del GEO. I leader giovanili avranno un ruolo centrale, evidenziando l’impegno continuo del GEO nella collaborazione intergenerazionale.