Il Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 dedica uno specifico programma alle “Scuole che promuovono salute”, basato sul Protocollo d’intesa per la promozione e l’educazione alla salute nelle scuole, stipulato tra Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità e Assessorato all’Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

La Scuola che Promuove Salute mette in atto un piano educativo strutturato e sistematico a favore della salute, del benessere e dello sviluppo del capitale sociale di tutti gli studenti, del personale docente e non docente, costituendo al contempo un motore capace di favorire il cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi e la riqualificazione del territorio su cui la comunità educante insiste.

Rappresenta, pertanto, anche un presidio di equità, essendo in grado di garantire opportunità di miglioramento trasversali a tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica.

La Rete delle Scuole che Promuovono Salute

La Rete delle Scuole che Promuovono Salute riunisce gli istituti che si impegnano a lavorare per la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica secondo le modalità previste dai documenti di adesione.

Per essere una Scuola che Promuove Salute è importante lavorare sinergicamente per:

favorire percorsi di partecipazione e responsabilità;

favorire l’interazione tra scuola, istituzioni locali e altri attori del territorio;

promuovere la costruzione di un ambiente sano, inclusivo, sostenibile e sicuro;

promuovere la salute attraverso metodologie educative efficaci;

modulare la progettazione curriculare in coerenza con la promozione della salute;

migliorare le politiche scolastiche;

migliorare la salute della comunità e rigenerare il contesto in cui la scuola è inserita.

Pratiche raccomandate e criteri di qualità

Il “Documento regionale di pratiche raccomandate” contiene le proposte e i progetti formativi per le scuole riconosciuti come prodotti validati a livello nazionale e in alcuni casi internazionale, e che rispondono alle priorità di intervento emerse dal profilo di salute ed equità della popolazione piemontese e dal confronto con la scuola.

Il documento “Criteri di qualità” indica, invece, gli elementi che devono contraddistinguere i progetti di qualità per la promozione della salute nel mondo scolastico. Attraverso una check-list di facile utilizzo, il documento mira a supportare docenti, operatori e quanti interessati nella elaborazione o nella scelta di progetti in linea con evidenze scientifiche e buone pratiche per favorire promozione, prevenzione e attenzione alla salute e al benessere psico-fisico e socio-relazionale.

Cataloghi ASL delle offerte formative per le scuole

Ciascuna azienda sanitaria propone alle scuole del territorio il “Catalogo” contenente le pratiche raccomandate regionali e altri progetti e interventi per la promozione della salute degli studenti.

La costruzione del Catalogo è coordinata dai Referenti per la promozione della salute delle ASL in collaborazione con i servizi territoriali che lavorano con le scuole. Le proposte contenute nel Catalogo, basate sulle migliori prove di efficacia disponibili e coerenti con i criteri di qualità, rispecchiano le scelte prioritarie indicate dalle Linee Guida regionali.

Le “Istantanee”

L’Istantanea è uno strumento di comunicazione che presenta informazioni sintetiche in modo snello e facilmente fruibile da diverse categorie di destinatari.

Le “Istantanee”, curate da Dors (www.dors.it), ogni anno presentano la sintesi degli interventi di promozione della salute realizzati nelle scuole piemontesi.

In questi giorni è stata pubblicata l’Istantanea 2025 con i dati del 2024.

Alcuni dati 2024

Nel corso del 2024 sono stati 294 i progetti rivolti alle scuole, raggiungendo 219.385 studenti di istituto di ogni ordine e grado, per un totale di 1.508 plessi scolastici.

I principali interventi nelle scuole piemontesi hanno avuto quale tema di salute i consumi e i comportamenti a rischio (76 progetti), alimentazione (36), salute mentale e benessere psicofisico (35), sessualità (29), lifeskills (24) e attività fisica (14).

Nel 2024 è stata anche avviata un’indagine conoscitiva sulla ristorazione scolastica in Piemonte. Il questionario aveva come obiettivo quello di acquisire le informazioni di dettaglio relative alle modalità di gestione ed erogazione del servizio di ristorazione scolastica e di attività di educazione alimentare.

Tra le domande sottoposte, se è fornito un servizio di refezione (sì il 97%), in quante scuole sono attivi progetti di educazione alimentare (47%), in quante scuole è prevista una valutazione degli avanti nei piatti (28%), oppure quali piatti avanzano di più (Il 95% ha segnalato verdura, legumi e pesce).