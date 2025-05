In cammino con l’Asl AT per le colline del Monferrato

L’Asl AT rilancia e raddoppia i gruppi di cammino organizzati dal Servizio di Promozione della Salute. Gli ultimi due corsi di formazione per “walking leader”, da poco conclusi, hanno infatti visto la partecipazione di ben 68 persone, ora disponibili ad attivare percorsi di cammino in 24 Comuni della provincia che si aggiungono ai 19 dove l’attività è già presente.

Con questo “innesto” di volenterosi, l’offerta di movimento si estende dunque a più di 40 piccoli centri da Nord a Sud del territorio astigiano: si parte da Robella, tra Casale Monferrato e Chivasso, per arrivare fino a Bubbio, cuore della val Bormida.

Nel corso del 2024, i gruppi coordinati dall’Asl AT sono stati 21 con un totale di 652 iscritti, ma ora, grazie alle nuove disponibilità, si potranno attivare altri 29 team con una potenzialità di circa 900 camminatori. E cresceranno anche le opportunità di ritrovo e di cammino dedicate a chi soffre di fragilità.

Tutti i walking leader hanno frequentato un corso di formazione, teorica e pratica, organizzato dal Servizio di Promozione della Salute nella sede dell’Asl AT. Quest’anno, visto l’alto numero di partecipanti, sono state realizzate due sessioni da sei ore ciascuna, con focus su: stili di vita sani, sicurezza ed elementi basilari di pronto soccorso, caratteristiche e compiti del walking leader, benefici dell’attività fisica e del camminare insieme. A seguire una prova pratica.

Ogni gruppo si ritrova almeno una volta alla settimana, in orario pomeridiano. La camminata dura circa un’ora, lungo un itinerario che mediamente copre dai 5 ai 7 chilometri: dopo alcuni minuti di riscaldamento con semplici esercizi, si prosegue gradualmente con un cammino veloce e si conclude con una fase di defaticamento. La partecipazione è gratuita e non richiede certificato medico.

L’attività è adatta a tutte le età e migliora la salute fisica: aumenta l’equilibrio e la coordinazione, concorre a prevenire le malattie cardiovascolari, tumorali, il diabete e l’osteoporosi; previene e riduce il sovrappeso e l’obesità. Notevoli i benefici per il benessere psicologico: si riducono stress ed ansia, migliora la qualità del sonno; l’attività in gruppo, inoltre, favorisce la socializzazione e lo sviluppo di nuove amicizie.

«La promozione dei gruppi di cammino si inserisce nella strategia aziendale per l’invecchiamento sano e attivo, tra gli obiettivi primari del nostro mandato – spiega Giovanni Gorgoni, direttore generale dell’Asl AT – facciamo leva sul capitale sociale di cui il territorio astigiano è particolarmente ricco per fare sinergia su “azioni di comunità” che hanno la finalità di prevenire e di far regredire le fragilità della terza età. Le evidenze scientifiche ci dimostrano che si può invecchiare mantenendo alta la qualità di vita e l’autonomia. Avanzare negli anni senza diventare vecchi non è un’utopia, è un’opportunità che l’Asl AT intende coltivare. In quest’ambito rientrano diversi filoni di attività che presenteremo a breve, tra cui le palestre della memoria, i corsi di educazione e formazione per i caregiver, l’attività fisica adattata e una serie di iniziative per la valorizzazione dei gruppi di cammino».

Il 12 maggio, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, sono state organizzate tre speciali camminate rivolte a tutta la popolazione: si svolgeranno in contemporanea dalle 15 alle 16,30 ad Asti (dall’Ospedale Cardinal Massaia alla chiesta di Viatosto), a Nizza Monferrato (da piazza Pertini a via Volta) e a Calliano (ritrovo in via Galliano, davanti alla sede territoriale dell’Asl).

Durante il percorso, tappe di salute sull’importanza degli screening, i benefici della corretta alimentazione e dell’attività fisica.

«Fare prevenzione attraverso l’attività fisica all’aria aperta è una proposta ottima per tutte le età – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi – e in particolare con l’avanzare degli anni. L’iniziativa dell’Asl AT, quindi, riveste una particolare rilevanza, Per questo motivo ringrazio tutti i professionisti del Servizio di Promozione della Salute, che sono riusciti a formare un numero così elevato di volontari. Un grazie di cuore va anche ai walking leader, che metteranno a disposizione del prossimo il loro tempo e le conoscenze acquisite durante il corso di formazione».