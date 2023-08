Quando si tratta di abbigliamento per bambini, se si vuole essere sicuri di prendere qualcosa che piaccia veramente occorre acquistare vestiti a tema cartoni animati. Tuttavia, ci rendiamo conto che di personaggi fantastici oggigiorno ce ne sono tantissimi, e che quindi non è facile scegliere quali capi acquistare. Noi vi consigliamo di prendere abiti con impressi alcuni dei personaggi dei cartoni più amati, come quelli della Warner Bros.

I personaggi della Warner Bros

Tutti hanno visto almeno una volta nella vita i cartoni della Warner Bros. Del resto, i personaggi principali, tra cui Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Speedy Gonzales, Foghorn Leghorn, Pepé Le Pew, Silvestro, Titti, Willy il Coyote e Beep Beep, sono tra i più famosi e riconoscibili del mondo.

Non sorprende, quindi, che anche i bambini di oggi ne siano follemente innamorati. Fondata nel 1923, la Warner Bros. quest’anno compie ben 100 anni, un secolo di compagnia e di puntate su puntate che sono passate alla storia.

Convenite con noi, quindi, che questo è l’anno perfetto per acquistare abbigliamento per bambini targato Warner Bros, ma se non sapete cosa e dove niente paura, ci pensiamo noi a darvi tutti i suggerimenti del caso.

Dove acquistare

A differenza di tanto tempo fa, oggi è molto più facile trovare rivenditori di abiti belli come questi. Nonostante questo, il nostro consiglio è quello di rivolgervi ai punti vendita Pepco.

Ve li suggeriamo perché in questi negozi è disponibile una vasta selezione di abbigliamento per tutta la famiglia e accessori per la casa, tra cui la nuova collezione per celebrare il centesimo anniversario di Warner Bros. E a partire dall’8 agosto sarà possibile trovare un nuovo punto vendita anche a Beinasco, presso il Parco Commerciale Flash, strada Torino 34/36.

Quali abiti comparare

Ma ora passiamo all’argomento principale, ovvero quali sono gli abiti per bambini con i personaggi della Warner Bros da comprare assolutamente. Abbiamo selezionato 5 capi d’abbigliamento speciali:

una tuta sportiva da bambina per giocare all’aperto o per fare ginnastica a scuola con le stampe di Titti e Lola Bunny; una t-shirt oversize rosa da bambina con stampe di Bugs e Lola Bunny, l’abbigliamento ideale per quelle giovani donzelle che amano essere sempre alla moda; l’immancabile felpa colorata da bambino con stampe di Titti e Silvestro, quei capi che sono ottimi da indossare tutti i giorni perché fanno fare sempre un figurone; una t-shirt a maniche lunghe da maschietto color crema con stampe fantasia di Bugs Bunny e Gatto Silvestro, un capo d’abbigliamento che si distingue per essere divertente e colorato, e quindi anche ideale da indossare per andare a scuola; set di slip e calzini per bambini e bambine in cotone con le stampe dei personaggi Warner Bros, perché sono i dettagli, in fin dei conti, quelli che fanno la differenza.

Insomma, se vogliamo far felici i nostri bambini vale la pena acquistare abbigliamento con le stampe dei personaggi dei cartoni più amati.