L’accesso al credito è indispensabile per far ripartire l’artigianato

“Se vogliamo far ripartire in modo coerente l’artigianato e’ indispensabile ripartire dall’accesso al credito con il sostegno sia delle istituzioni sia del sistema creditizio”.

ll commento del Segretario di Cna Piemonte Delio Zanzottera e del Presidente Giovanni Genovesio

“Abbiamo sempre sostenuto che, se vogliamo far ripartire in modo coerente il nostro settore, è indispensabile ripartire dall’accesso al credito, con il sostegno sia delle istituzioni sia del sistema creditizio. Si tratta di una condizione fondamentale per dare ossigeno alle micro e piccole imprese artigiane, che rappresentano un’ossatura produttiva determinante per il nostro sistema economico. Accogliamo quindi con favore la decisione della Regione Piemonte di rifinanziare il Fondo di Garanzia con oltre 14 milioni di euro a supporto del comparto artigiano. Queste risorse consentiranno alle imprese che ne hanno fatto richiesta di dotarsi di strumenti e attrezzature adeguate per affrontare un mercato sempre più competitivo” dichiarano Delio Zanzottera Segretario CNA Piemonte e Giovanni Genovesio Presidente CNA Piemonte

Si tratta di una misura concreta, che si affianca a un’altra importante iniziativa a favore del settore. Contestualmente, infatti, CNA, Confartigianato e Casartigiani – in un comunicato congiunto – evidenziano il valore dell’accordo sottoscritto da Agart S.p.A. (società partecipata dalle tre Confederazioni e da Fedart Fidi) con Mediocredito Centrale per il rilancio di Artigiancassa. Un progetto che di fatto apre una nuova stagione di opportunità per l’accesso al credito destinato ad artigiani, micro e piccole imprese. L’obiettivo è la creazione di un soggetto finanziario specializzato, capace di rispondere in modo mirato alle esigenze creditizie delle imprese più piccole.

Il nuovo modello sarà integrato con i Confidi dell’artigianato e potrà contare su una rete capillare di sportelli presso le sedi territoriali delle tre Confederazioni. CNA, Confartigianato e Casartigiani confidano che la nuova Artigiancassa possa diventare anche uno strumento efficace per veicolare politiche pubbliche a sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e affiancarle nelle sfide della transizione green e digitale.