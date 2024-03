Gianfranco Valle: conferenza sulla geologia e archeologia

Tornano gli appuntamenti con le Conferenze del MAC, Museo Archeologico della Città di Vercelli.

Venerdì 22 marzo alle ore 17.30, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, grazie a Gianfranco Valle, faremo la conoscenza della geoarcheologia.

Gianfranco Valle, pavese, geologo di formazione e geoarcheologo di professione, ha vissuto da protagonista la progressiva adozione del metodo stratigrafico in archeologia, vivendo in prima persona le profonde trasformazioni avvenute nei modi di intendere e praticare la ricerca archeologica in Italia a partire dagli anni Settanta ad oggi.

Nella sua attività professionale ha innestato la sua formazione di geologo sul tronco dell’archeologia, talora considerata dai suoi colleghi un’attività “epidermica” e, di conseguenza, vista con scetticismo. Dall’interazione delle due discipline, al contrario, sono sorti reciproci benefici che, ultimamente, sta trasmettendo a giovani studiosi con la sua attività di professore a contratto presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano.

Vanta esperienze professionali in tutta Italia, nonché decine di pubblicazioni e relazioni a convegni specialistici.