Borse di studio De Sono: aperto il bando 2024

La De Sono, fin dalla sua fondazione, si è sempre dedicata con grande impegno alla valorizzazione di giovani talenti musicali tramite l’assegnazione di borse di studio, con la finalità di sostenerne la formazione a un livello superiore presso istituzioni italiane o estere di riconosciuta eccellenza.

Ad oggi sono 294 gli strumentisti e gli studiosi che si sono perfezionati con i migliori docenti nelle più importanti accademie musicali in tutto il mondo.

A tale attività sono stati conferiti l’Alto Patronato e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Il nuovo bando per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno 2024 è attualmente aperto e disponibile sul sito dell’associazione.

Tutte le candidature devono pervenire entro il 15 marzo.

Le categorie prese in considerazione sono le seguenti: strumentisti, gruppi da camera, cantanti, compositori, direttori di coro, direttori d’orchestra, musicologi.

Le modalità per partecipare e tutti i dettagli sono sempre scaricabili on-line.

Da quest’anno, inoltre, la De Sono offre a borsisti ed ex-borsisti un corso di comunicazione, per acquisire strumenti indispensabili per promuovere la propria carriera, con i docenti del team di Skill&Music, testata giornalistica attiva come agenzia di comunicazione e ufficio stampa per istituzioni, festival e artisti.

Molti tra gli ex-borsisti dell’Associazione sono ora musicisti affermati, alcuni come solisti, altri come prime parti in importanti istituzioni musicali in Italia e nel mondo quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, “I Pomeriggi Musicali”, l’Orchestra del Teatro San Carlo, la Mahler Chamber Orchestra, i Münchner Philharmoniker, l’Orquesta Sinfonica de Tenerife, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, L’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Sinfonieorchester Basel, la Rotterdams Philarmonisch Orkest, la Sydney Symphonie Orchestra, la Finnish National Opera di Helsinki, gli Essener Philharmoniker, l’Orchestra da Camera di Zurigo, l’Orchestra di Cannes.

Ph: Pippa Seppiala