In occasione della 43^ edizione del Torino Film Festival, in programma dal 21 al 29 novembre, venerdì 21 novembre, a partire dalle 18.00, Rai Cultura propone – in diretta su RaiPlay il red carpet di apertura con Mattia Carzaniga che incontrerà il direttore artistico Giulio Base, la madrina Laura Chiatti e i grandi artisti che verranno premiati con la Stella della Mole: Antonio Banderas, Sergio Castellitto, Stefania Sandrelli, Spike Lee, Claude Lelouch, Jacqueline Bisset, Daniel Brühl, Aleksandr Sokurov.

Torna anche “Torino Special”, il programma di Rai Cultura, dedicato al racconto del TFF. Il primo appuntamento è per domenica 23 novembre in seconda serata su Rai Movie, la tv del Festival. Mattia Carzaniga va alla scoperta del Festival e dei suoi protagonisti: dall’inaugurazione al Teatro Regio, con la madrina e le Stelle della Mole, passando per il concorso ufficiale con il primo film italiano, “Il protagonista” di Fabrizio Benvenuto con Pierluigi Gigante nei panni di un aspirante attore che fa di tutto per realizzare il suo sogno. Paul Newman, poi, è il protagonista della retrospettiva di quest’anno e il Direttore Artistico Giulio Base ricorda su Rai Movie la prima volta che, da bambino, ha visto “La Stangata”.

Per la sezione Zibaldone, dedicata a film vari e sperimentali che sfidano le convenzioni narrative, invece, ci sono gli incontri con Sergio Castellitto per il suo “Zorro” e con Fortunato Cerlino che fa il suo esordio alla regia con “Avemmaria”.

In chiusura, il Torino Film Lab, il laboratorio internazionale impegnato nel sostegno di talenti emergenti gestito e promosso dal Museo Nazionale del Cinema sin dal 2008. Mattia Carzaniga ne parla col regista Matteo Tortone che sta sviluppando il progetto “Inverno” insieme al produttore torinese Alessandro Carroli.

Gli speciali TFF sono scritti da Alessandro Bignami e Katia Nobbio con la collaborazione di Maria Baratta. La regia è di David Emmer. Produttrice esecutiva Alessandra Sergola. A cura di Sabrina La Croix.

Ancora su Rai Movie, “Movie Mag”, il magazine di attualità cinematografica prodotto da Rai Cultura, dedicherà una puntata al Festival nella seconda serata di mercoledì 26 novembre, poi in replica su Rai 3 nella notte di venerdì 28 novembre e su Rai 5 domenica 30 alle 13.30.