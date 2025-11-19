Cultura e Società

Su RaiPlay il red carpet del 43esimo Torino Film Festival

E su Rai Movie gli Speciali di Rai Cultura

Foto di CronacaTorino CronacaTorino6 secondi fa
0 minuto di lettura
RaiPlay Torino Film Festival
Rai

In occasione della 43^ edizione del Torino Film Festival, in programma dal 21  al 29 novembre, venerdì 21 novembre, a partire dalle 18.00, Rai Cultura  propone – in diretta su RaiPlay il red carpet di apertura con Mattia Carzaniga  che incontrerà il direttore artistico Giulio Base, la madrina Laura Chiatti e i  grandi artisti che verranno premiati con la Stella della Mole: Antonio Banderas,  Sergio Castellitto, Stefania Sandrelli, Spike Lee, Claude Lelouch, Jacqueline  Bisset, Daniel Brühl, Aleksandr Sokurov.

Torna anche “Torino Special”, il programma di Rai Cultura, dedicato al racconto del TFF. Il primo appuntamento è per domenica 23 novembre in seconda serata su Rai Movie, la tv del Festival. Mattia Carzaniga va alla scoperta del Festival e dei suoi protagonisti: dall’inaugurazione al Teatro Regio, con la madrina e le Stelle della Mole, passando per il concorso ufficiale con il primo film italiano, “Il protagonista” di Fabrizio Benvenuto con Pierluigi Gigante nei panni di un aspirante attore che fa di tutto per realizzare il suo sogno. Paul Newman, poi, è il protagonista della retrospettiva di quest’anno e il Direttore Artistico Giulio Base ricorda su Rai Movie la prima volta che, da bambino, ha visto “La Stangata”.

Per la sezione Zibaldone, dedicata a film vari e sperimentali che sfidano le convenzioni narrative, invece, ci sono gli incontri con Sergio Castellitto per il suo “Zorro” e con Fortunato Cerlino che fa il suo esordio alla regia con “Avemmaria”.

In chiusura, il Torino Film Lab, il laboratorio internazionale impegnato nel sostegno di talenti emergenti gestito e promosso dal Museo Nazionale del Cinema sin dal 2008. Mattia Carzaniga ne parla col regista Matteo Tortone che sta sviluppando il progetto “Inverno” insieme al produttore torinese Alessandro Carroli.

Gli speciali TFF sono scritti da Alessandro Bignami e Katia Nobbio con la collaborazione di Maria Baratta. La regia è di David Emmer. Produttrice esecutiva Alessandra Sergola. A cura di Sabrina La Croix.

Ancora su Rai Movie, “Movie Mag”, il magazine di attualità cinematografica prodotto da Rai Cultura, dedicherà una puntata al Festival nella seconda serata di mercoledì 26 novembre, poi in replica su Rai 3 nella notte di venerdì 28 novembre e su Rai 5 domenica 30 alle 13.30.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino6 secondi fa
0 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Salone dell’Auto Parco Valentino Torino 7-11 giugno 2017, manca poco al via

Maggio 2017 10:36
Celebrazione messa Sant’Antonio Abate a Jouvenceaux

Celebrata la festa di Sant’Antonio Abate a Jouvenceaux

Gennaio 2025 10:28

Anika Nilles: “Un onore suonare con Jeff Beck”

Giugno 2022 14:03
viaggio in moto

Cosa serve prima di partire per un lungo viaggio in moto

Dicembre 2021 6:00
Pulsante per tornare all'inizio