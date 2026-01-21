Conclusi i lavori di rifacimento degli esterni della ex stazione ferroviaria di Castellamonte

La Regione Piemonte annuncia con soddisfazione il completamento dei lavori di rifacimento degli esterni dell’ex stazione ferroviaria di Castellamonte, intervento importante per la riqualificazione del patrimonio storico e infrastrutturale del territorio.

Gli interventi, avviati due mesi fa e del valore complessivo di 100.000 euro, hanno riguardato il rifacimento della copertura e del tetto, il recupero delle pensiline, la ristrutturazione della pavimentazione esterna e l’intonacatura delle tre facciate dell’edificio, restituendo dignità e decoro a un luogo simbolo della storia locale e del trasporto su rotaia piemontese.

“Questo è un primo passo concreto nel percorso di recupero e valorizzazione della linea ferroviaria Canavesana e delle sue stazioni – ha dichiarato l’Assessore regionale al Patrimonio, Gian Luca Vignale. “Il lavoro a Castellamonte è solo l’inizio di un’azione più ampia di rigenerazione del patrimonio ferroviario canavesano, con l’obiettivo di dare nuova vita a infrastrutture che raccontano la nostra storia e possono contribuire allo sviluppo locale”.

Anche il Sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento: “Ringrazio la Regione Piemonte e l’Assessore Vignale per aver mantenuto fede alle promesse di intervento a seguito del sopralluogo dello scorso anno. La riqualificazione della stazione rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso il nostro paese. Ora guardiamo avanti: speriamo di proseguire con il recupero degli interni della stazione e di vedere svilupparsi il progetto lungo tutta la tratta, coinvolgendo anche Ozegna, Cuorgnè, Valperga e gli altri Comuni, per una visione condivisa di futuro e valorizzazione del territorio”.