Cultura e Società

Casalborgone: un percorso di presepi nel centro storico

Foto di CronacaTorino CronacaTorino3 ore fa
9 minuto di lettura
Casalborgone presepe 2025

Fino al 6 gennaio, il centro storico di Casalborgone (To), il “Leu”, ospita, per il primo anno, un percorso di presepi realizzati dagli abitanti del capoluogo e dai bambini della scuola primaria.

Di legno, sui muretti, all’ingresso della chiesa, nascosti in angoli inusuali, realizzati con gli attaccapanni, in valigia o in bottiglia, le tante rappresentazioni della Natività accolgono e incantano nella splendida cornice del borgo medievale.

Per gli abitanti del centro storico, un regalo di tempo e creatività, di collaborazione e complicità, visto che hanno accolto con entusiasmo la sollecitazione degli amministratori di valorizzare il “Leu”, diventandone protagonisti e artefici.

Per i visitatori, la magia del Natale diventa l’occasione per regalarsi un momento di scoperta e di rigenerante relax, passeggiando attraverso un piccolo centro antico, elegante e curato. Il presepio diventa così anche simbolo di rinascita e riscoperta degli angoli più nascosti del borgo.

Un’esperienza rigenerante e interessante che è partita il 6 dicembre in occasione del mercatino e che sta già coinvolgendo un buon numero di visitatori.

Il percorso alla scoperta delle tante realizzazioni è libero e accessibile a tutti.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino3 ore fa
9 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Intervista a Robin McAuley, il cantante irlandese racconta il suo disco “Standing on the Edge”

Aprile 2021 17:20
MAC a Vercelli

Tornano le conferenze del MAC a Vercelli

Febbraio 2024 9:00
post Ferragosto cesana

Il post Ferragosto ancora ricco di eventi a Cesana Torinese

Agosto 2025 12:51
Teatro del territorio

“Teatro del territorio”, la rassegna di teatro amatoriale

Gennaio 2025 11:09
Pulsante per tornare all'inizio