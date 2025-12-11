Casalborgone: un percorso di presepi nel centro storico

Fino al 6 gennaio, il centro storico di Casalborgone (To), il “Leu”, ospita, per il primo anno, un percorso di presepi realizzati dagli abitanti del capoluogo e dai bambini della scuola primaria.

Di legno, sui muretti, all’ingresso della chiesa, nascosti in angoli inusuali, realizzati con gli attaccapanni, in valigia o in bottiglia, le tante rappresentazioni della Natività accolgono e incantano nella splendida cornice del borgo medievale.

Per gli abitanti del centro storico, un regalo di tempo e creatività, di collaborazione e complicità, visto che hanno accolto con entusiasmo la sollecitazione degli amministratori di valorizzare il “Leu”, diventandone protagonisti e artefici.

Per i visitatori, la magia del Natale diventa l’occasione per regalarsi un momento di scoperta e di rigenerante relax, passeggiando attraverso un piccolo centro antico, elegante e curato. Il presepio diventa così anche simbolo di rinascita e riscoperta degli angoli più nascosti del borgo.

Un’esperienza rigenerante e interessante che è partita il 6 dicembre in occasione del mercatino e che sta già coinvolgendo un buon numero di visitatori.

Il percorso alla scoperta delle tante realizzazioni è libero e accessibile a tutti.