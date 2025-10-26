Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML): “Raccolti a Ozegna oltre 30mila euro per Casa UGI: anche i piccoli comuni possono essere campioni di solidarietà”. Grande successo per l’evento organizzato dal Comune di Ozegna: un giro con un campione di rally e un volo in elicottero per solidarietà. Il Sindaco Pozzo: “Fieri della generosità dei nostri cittadini e del Canavese”

Oltre 27mila euro raccolti entro l’ora di pranzo, entro la fine della giornata si prevede che sarà sfondato il tetto dei trentamila, nel corso del grande evento benefico organizzato da “Un Giorno da Campioni, in collaborazione con il Comune di Ozegna e Pro Loco di Ozegna: la generosità degli ozegnesi e dei cittadini del Canavese in favore di UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ha raggiunto risultati ragguardevoli.

Protagonista dell’evento il campione europeo rally 2019 Chris Ingram che ha fatto provare ai donatori l’ebbrezza di un giro sulle strade del territorio con un grande pilota; tra le altre possibilità offerte dall’organizzazione a chi ha effettuato una donazione, anche un giro in elicottero.

Soddistatto il Sindaco di Ozegna, Federico Pozzo:

“Sono fiero di un risultato che testimonia la generosità dei cittadini di Ozegna e del Canavese: quando veniamo coinvolti, sappiamo organizzare eventi di grande impatto, ma soprattutto rispondiamo alla grande”.

Grande soddisfazione esprime anche il Consigliere regionale Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML):

“Oggi abbiamo raccolto una cifra significativa per un’associazione che opera su un tema complesso, come il sostegno alle famiglie dei giovani pazienti oncologici. Questo risultato è la testimonianza di come l’impegno delle nostre comunità, anche nei piccoli centri del Piemonte, possa produrre grandi gesti di popolo. E’ per questo che ritengo che i nostri piccoli comuni siano il centro della nostra azione e lavorerò con la Maggioranza affinché questo ruolo sia sempre più valorizzato”.