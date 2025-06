Festival della Rana, “Mangioma doj rane e’n piasa”

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno a Roreto di Cherasco torna il Festival della Rana, denominato scherzosamente in dialetto “Mangioma doj rane e’n piasa”.

Tre giornate ricche di eventi ricreativi e gastronomici dedicate alla rana, il prodotto simbolo della grande frazione cheraschese.

Il programma del Festival della Rana

Venerdì l’inizio con il saluto delle autorità alle 10, l’inaugurazione ufficiale sarà poi alle 18 durante la quale verrà conferito il premio “Rana d’oro” e dalle 19.45 cena e serata danzante con il gruppo Panama.

Sabato la cena è dalle ore 19.30 a cui seguiranno prima lo spettacolo di Sara Naldi, la giovane cantante originaria di Cherasco 2^ classificata al 66° Festival di Castrocaro, e poi tutti a ballare con Sonia De Castelli e il suo gruppo.

Per tutti i giorni dell’appuntamento inoltre si svolgerà il “Simposio di scultura” con artisti vari – il toscano Alfio Bichi, Fabio Pini originario di Cremona, il milanese Marco Motetta, il veneziano Giovanni Barbera e il roretese Fabrizio Gandino – che si potranno ammirare mentre scolpiscono dal vivo le loro opere.

Domenica doppio appuntamento culinario con il pranzo alle 12.30 e l’apericena dalle 19.45; dopo l’esibizione degli scultori a fine mattina, saranno presentate le loro opere realizzate nei tre giorni; nel pomeriggio alle 17.30 è prevista per i più sportivi la passeggiata della rana nella Valle, un percorso sterrato di circa 5 km (consigliato l’uso di scarpe e abbigliamento adatti). Per terminare la festa nella sera dj set by Tuttafuffa.

I menù del Festival della Rana

“Rana” con insalata russa, rane in carpione, sedanini con sugo di rane, rane fritte con patatine, bunet con biscotto ranocchio, acqua e caffè (35 euro vino escluso);

“Alternativo” con insalata russa, affettato misto, ravioli burro e salvia, hamburger con patatine, bunet con biscotto ranocchio, acqua e caffè (30 euro vino escluso);

“Bimbi” prosciutto cotto, pasta al pomodoro, patatine, dolce e acqua (10 euro), “Apericena” della domenica piatti misti a buffet, acqua (15 euro vino escluso).

Per info e prenotazioni: Natascia 3404533295, Ornella 3334916295, Erica 3408171599, Bartolo 3383669200, Pietro 3883431128.

Il vicesindaco Umberto Ferrondi

«Questo prodotto tipico, la rana, è stato riscoperto e rivalutato nell’ultimo decennio grazie all’impegno di un gruppo di residenti che, con passione e lungimiranza, ha dato vita all’associazione “La Rana a Roreto”, riportando in primo piano una tradizione profondamente radicata nel territorio.

Voglio ringraziare il suo direttivo, che in questi giorni è stato rinnovato e ha un nuovo presidente Natascia Lognero; l’intenzione è di proseguire nella valorizzazione non solo gastronomica, ma anche ambientale della rana.

Recentemente è infatti stato creato il Parco delle Rane, un’area naturale pensata per promuovere l’educazione ambientale e un turismo sostenibile e attrattivo; questo progetto si integra con i murales che adornano le case del centro storico, ispirati alla fiaba di “Nara la Rana”.

Ringrazio anche tutti i volontari che aiutano e rendono fattibile il festival. E ancora gli sponsor dell’evento: Pro loco Roretese, Asd Roretese, CRM Cherasco, Banca di Cherasco, SurrAuto, Mina officina, CBA carpenteria taglio laser».