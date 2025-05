Nasce un nuovo progetto, un contest fotografico in Champlas Du Col, Janvier e Seguin, denominato “Le mie montagne – Ma Mountanha” promosso dalle Associazioni Fondiarie Champlas du Col e Janvier e Seguin e patrocinato dai Comuni Sestriere e di Cesana Torinese.

Tra gli obiettivi principali la valorizzazione dei territori dei tre Champlas attraverso la fotografia, con il coinvolgimento di cittadini e appassionati di fotografia nella riscoperta del patrimonio paesaggistico, naturale e umano del paese. Si vuole inoltre creare un momento di aggregazione e condivisione artistica nonché la promozione della cultura locale attraverso la pubblicazione delle migliori opere.

Ogni partecipante è chiamato ad immortalare un elemento rappresentativo dei Champlas (du Col, Janvier, Seguin) scelto tre le seguenti macro aree: paesaggi naturali, fauna locale, angoli caratteristici del paese, persone e tradizioni, dettagli nascosti e scorci suggestivi.

La partecipazione al contest fotografico è gratuita e aperta a tutti

Il termine ultimo per inviare via email al seguente indirizzo assfochamplas@gmail.com un massimo di tre fotografie in formato JPEG/PNG, risoluzione minima 1920×1370 pixel (1 Mb circa) fissato per il 1° agosto 2025. Le foto devono essere originali e scattate nel territorio dei Champlas (Du Col, Janvier, Seguin). Non sono ammessi fotomontaggi o modifiche nella composizione delle inquadrature.

Una giuria composta da Sindaco, esperta di grafica, un rappresentante dell’ASSFO Du Col e Janvier e un rappresentante dell’ASSFO SEGUIN valuterà le foto in base a: composizione e tecnica, creatività e originalità, capacità di raccontare Champlas.

Le 12 migliori foto del contest fotografico saranno stampate su pannelli rigidi ed esposte presso la sede dell’Associazione Fondiaria Champlas du Col e Janvier (Via Nazionale 46). Le 3 migliori foto verranno premiate e diffuse sui canali digitali ufficiali dei comuni (siti web, social).

Le foto saranno inoltre esposte presso la sede dell’Associazione Fondiaria Champlas da agosto 2025. Le premiazioni si terranno sabato 23 agosto alle 16.30 nella medesima sede.

Per info e contatti: assfochamplas@gmail.com – tel. +39 348 9319601