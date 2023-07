Andare a vivere lontano dalla città e sulle montagne è una prospettiva che, anche a causa dei cambiamenti di questi anni, attrae molte persone: richiede però un’attenta valutazione rispetto al nuovo stile di vita e un progetto solido, anche dal punto di vista economico.

Per questo la Città metropolitana di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino e con Social Fare, il Centro per l’Innovazione Sociale, lavora da tempo al progetto “Vivere in montagna”.

Dopo l’apertura di uno sportello informativo e l’organizzazione degli incontri “Scuola di Montagna”, il prossimo appuntamento nell’ambito del progetto è “Il richiamo della montagna”, un evento previsto sabato 8 luglio a partire dalle 14,30 a Bussoleno, in Val di Susa, al Rifugio Alpino Toesca.

Un’opportunità imperdibile per approfondire il significato di una esperienza di vita nelle terre alte, per riflettere e stimolare l’emersione di nuove domande e spunti utili a coloro che stanno pensando di spostare la propria vita in montagna.

All’incontro Andrea Membretti, sociologo del Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell’Università degli Studi di Torino, dialoga con Paolo Costa, filosofo e autore de “L’arte dell’essenziale – Un’escursione filosofica nelle terre alte”.

Per partecipare occorre iscriversi al link https://shorturl.at/yBMW5

CS: Città metropolitana di Torino