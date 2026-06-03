Animali e Ambiente

“Un bosco per la città”, festa popolare

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Un bosco per la città Boschetto Matteotti

Domenica 14 giugno si svolgerà anche quest’anno l’evento “Un bosco per la città”, la festa popolare nei pressi del boschetto delle vie Galimberti e Matteotti di Cherasco, il tradizionale pomeriggio ricreativo dedicato al piccolo polmone verde situato tra via Galimberti e via Matteotti.

L’evento, promosso da un gruppo di residenti del quartiere, vedrà la collaborazione delle associazioni Cherasco Eventi, Harold Haupwood, Banda musicale Monsignor Calorio, Museo naturalistico Segre e Cherasco è Musica.

L’appuntamento nasce con l’intento di far conoscere e valorizzare l’area boschiva urbana, caratterizzata dalla presenza di numerose specie arboree. Passeggiando tra i sentieri del boschetto sarà possibile ammirare olmi, querce di diverse varietà – tra cui farnia, rovere, roverella e piramidalis – oltre a carpini, frassini, pini silvestri, betulle, bagolari, acacie, tigli, aceri campestri e gelsi.

Le attività prenderanno il via alle ore 15 con l’apertura delle iscrizioni ai giochi aperti a grandi e piccoli. I partecipanti potranno cimentarsi in cinque diverse prove: Gara al punto, Facciamo centro, Tiro al bersaglio, Sacchetti al centro e Lancio degli anelli.

Alle 17 è prevista una pausa conviviale con una merenda condivisa: chi lo desidera potrà contribuire portando qualcosa da gustare insieme. Intorno alle 17.30 si concluderanno i giochi con la premiazione finale dei vincitori.

Coda della manifestazione, nel fine settimana seguente, sarà un momento musicale speciale: sabato 20 giugno, alle ore 18, il boschetto ospiterà il concerto della Banda Monsignor Calorio.

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