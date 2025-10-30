La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno per la transizione energetica e la gestione sostenibile delle foreste, destinando 5 milioni di euro al cofinanziamento di impianti termici a biomassa alimentati con legno proveniente dai boschi locali.

Una misura attesa, che ha registrato un grande interesse da parte di enti pubblici, imprese e privati: 58 domande per un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro, a testimonianza della vitalità della filiera bosco-energia piemontese.

Saranno 30 i progetti finanziati dalla Regione, distribuiti su tutto il territorio e dedicati all’ammodernamento o alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia termica da biomasse forestali. Il bando ha posto grande attenzione agli aspetti ambientali (qualità dell’aria, filiera corta) ponendo elevati requisiti tecnici e prestazioni per gli impianti ed elevate priorità di finanziamento a favore degli interventi che permetteranno di ridurre le emissioni, valorizzare il legno locale e migliorare l’efficienza energetica di edifici pubblici e strutture produttive.

La provincia di Torino è quella con il maggior numero di progetti finanziati (17 per oltre 3,1 milioni di euro), seguita da Cuneo (8 progetti, 863 mila euro). Iniziative significative anche in Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola, con reti di teleriscaldamento e impianti pubblici innovativi al servizio delle comunità montane.

I beneficiari sono rappresentati da enti pubblici (10), imprese (13), privati cittadini (6) e un soggetto del terzo settore, per un totale di 30 realtà sostenute. Una rete di progetti che contribuisce alla valorizzazione economica e ambientale delle aree forestali piemontesi, alla riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili e che garantirà una stabile e duratura occupazione nella filiera di approvvigionamento.

«L’interesse straordinario raccolto dal bando dimostra che il Piemonte è pronto a fare della sostenibilità un motore di crescita – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna e Tutela delle aree protette, Marco Gallo –. Investire nella filiera bosco-energia significa coniugare tutela ambientale, innovazione e sviluppo locale. Gli impianti finanziati renderanno più autonome le nostre comunità, valorizzando le risorse legnose locali attraverso una gestione attiva dei boschi, fondamentale anche per prevenire il dissesto idrogeologico. È un investimento per il futuro delle vallate piemontesi e per un modello energetico più vicino ai territori».

Il Bando per il cofinanziamento di impianti termici a biomassa, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), rappresenta una misura significativa per la valorizzazione del patrimonio forestale piemontese e per il sostegno alla filiera locale del legno-energia.