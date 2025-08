CNA Piemonte plaude al lavoro congiunto che salva famiglie e imprese in Piemonte, nessuno stop per i diesel EURO 5

CNA Piemonte accoglie con grande soddisfazione la decisione della Giunta Regionale di sospendere il blocco dei veicoli diesel Euro 5, annunciata ufficialmente dal presidente Alberto Cirio. Una scelta di buon senso che mette in salvo oltre 300.000 veicoli in tutto il Piemonte, di cui quasi 50.000 mezzi appartenenti a artigiani, lavoratori autonomi, ambulanti e microimprese, tutelando al tempo stesso il diritto alla mobilità e la sostenibilità economica di migliaia di famiglie e imprese.

Un traguardo frutto del dialogo istituzionale e della collaborazione costante tra il Coordinamento delle imprese artigiane piemontesi, l’Assessorato regionale all’Ambiente e ARPA. In questo quadro, CNA Piemonte sottolinea con orgoglio il ruolo attivo giocato nella proposta di soluzioni tecnologiche concrete e immediatamente applicabili, tra cui il progetto sull’ibridazione dei motori endotermici tramite retrofit: un’innovazione che consente la conversione dei veicoli esistenti in mezzi ibridi, riducendo drasticamente consumi ed emissioni, senza obbligare alla sostituzione forzata del parco circolante.

Giovanni Genovesio, presidente di CNA Piemonte

«Abbiamo lavorato con serietà e determinazione affinché la transizione ecologica non diventasse una condanna sociale per artigiani, commercianti e cittadini. Questo risultato dimostra che la strada del dialogo e della concretezza può garantire sia la tutela dell’ambiente sia quella del lavoro. Il Piemonte ha scelto di credere nell’innovazione, nella ricerca e nella responsabilità, non nella penalizzazione a priori dei più deboli.»

Il nuovo Piano regionale per la qualità dell’aria, che punta su misure alternative e tecnologicamente avanzate – dalla produzione di biocarburanti alla filtrazione dell’aria, fino all’intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di traffico – rappresenta una svolta nella gestione delle politiche ambientali, superando logiche punitive e abbracciando soluzioni sostenibili e replicabili.

Delio Zanzottera, segretario regionale di CNA Piemonte

«Il nostro progetto sull’ibridazione dei motori, presentato nei mesi scorsi all’Assessorato e ad ARPA, è un esempio concreto di come l’innovazione possa diventare accessibile e utile per tutti. Con questa misura salviamo migliaia di mezzi e centinaia di attività dal rischio chiusura, evitando una spesa insostenibile per molte famiglie e imprese. Ringraziamo l’Assessore Marnati e il Presidente Cirio per aver ascoltato le istanze del mondo produttivo e per aver avviato un percorso che mette insieme ambiente, equità sociale e sviluppo economico.»