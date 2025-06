Due importanti vetrine europee e cento operatori del settore foreste in visita per scoprire le migliori innovazioni e tecnologie: così il Piemonte punta sulla formazione tecnica e sul confronto internazionale per rafforzare uno dei comparti più strategici per le aree rurali e montane, quello forestale.

Le fiere Elmia Wood, a Jönköping, in Svezia, in programma dal 4-7 giugno, e la Forstmesse, a Lucerna, in Svizzera, dal 20-23 agosto, sono le mete dei due viaggi che la Regione Piemonte attraverso il Settore Foreste e con il sostegno dell’intervento SRH05 dello Sviluppo Rurale 2023–2027, in collaborazione con Visit Piemonte, ha scelto per portare le imprese boschive piemontesi iscritte all’Albo delle imprese forestali del Piemonte e, più in generale, gli addetti del settore forestale e i gestori del territorio della Regione Piemonte operanti nelle zone rurali, sia pubblici che privati.

Le due manifestazioni rappresentano appuntamenti di riferimento a livello europeo, con decine di migliaia di visitatori e centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo, e offrono l’occasione di conoscere da vicino le ultime tecnologie, le attrezzature e le soluzioni per una gestione forestale sempre più sostenibile e moderna.

Molteplici le attività in programma, tra cui dimostrazioni pratiche e momenti di confronto tecnico, oltre a occasioni di networking tra imprese, professionisti, gestori del territorio, enti di ricerca e istituzioni. Le visite, tutte guidate e con traduzione, prevedono focus tematici su: harvester (abbattitrice), forwarder (trattori articolati), teleferiche, lavorazione delle biomasse, attrezzature forestali e dispositivi di protezione individuale.

La prima delegazione, comprendente 50 operatori del settore, è partita ieri, e avrà modo di confrontarsi con i massimi esperti del settore forestale e della silvicoltura in un’ambientazione forestale, per testare sul campo le più recenti tecnologie e innovazioni.

Il secondo gruppo invece, diretto in Svizzera ad agosto, avrà l’opportunità di fare una visita guidata privata all’azienda leader nel settore delle teleferiche a uso forestale.

«Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il settore forestale piemontese, accompagnando i nostri operatori nei luoghi dove si fa innovazione e dove si disegna il futuro della gestione delle foreste – commenta l’assessore Marco Gallo –. Investire in formazione e conoscenza significa dare forza a chi ogni giorno presidia i nostri boschi, produce legno di qualità, garantisce equilibrio ambientale e protegge la biodiversità. È anche un modo per rafforzare le competenze in vista delle grandi sfide che ci attendono: dal cambiamento climatico alla transizione ecologica, fino allo sviluppo delle filiere locali e del lavoro in montagna. Il legno è una risorsa strategica e rinnovabile, e il comparto forestale è un settore da sostenere con azioni concrete e lungimiranti».

Soddisfazione anche per le imprese che hanno l’opportunità di mettersi in contatto con grandi realtà leader in Europa e nel mondo.

Tra queste, alcune realtà partecipanti hanno avuto l’opportunità di tornare a Elmia Wood a distanza di anni, sfruttando l’opportunità di essere accompagnati dalla Regione, con traduttori esperti e guide che possano introdurre le aziende piemontesi in occasioni di scambio e confronto, superando alcune barriere linguistiche e individuando con più facilità partner per investire in innovazione e macchinari. Altre imprese invece hanno aderito all’iniziativa per conoscere le nuove tecnologie e le buone pratiche per migliorare la loro operatività in vista di molte attività di messa a dimora e paravalanghe finanziate dai fondi del Pnrr, dai Fondi Sviluppo Rurale e dal Fesr.

Le foreste, infatti, rappresentano per la Regione una risorsa importante: occupano il 36% del territorio piemontese, con una stima di oltre un miliardo di alberi e un milione di ettari di bosco.

Le visite alle più importanti fiere di settore si inseriscono quindi nell’attenzione della Giunta al tema, e rappresenta un esempio virtuoso di investimento nella qualità e nella professionalità del settore forestale, valorizzando le aree rurali e montane del Piemonte come luoghi di lavoro, di presidio e di innovazione.