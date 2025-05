Da sempre uniti nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione di eventi che contribuiscano a preservare il nostro pianeta, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Arpa Piemonte hanno siglato un accordo di cooperazione in continuità con un cammino, nato anni fa, che ha già portato alla realizzazione di progetti condivisi.

L’intenzione è di collaborare alla creazione di contenuti che mettano in relazione la prevenzione e la protezione ambientale, la promozione di strumenti innovativi e la collaborazione in progetti di educazione, formazione, ricerca e innovazione nell’apprendimento, comunicazione e divulgazione.

Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema:

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Arpa Piemonte, un impegno che sottolinea il nostro interesse nei confronti di temi come la sostenibilità, la tutela dell’ambiente e l’impatto delle attività culturali. Uno dei nostri compiti è sensibilizzare il pubblico giovane, soprattutto verso il territorio che ci circonda, e favorire la consapevolezza della sostenibilità come elemento imprescindibile nella vita quotidiana. Siamo certi che questo accordo aiuterà a mettere in atto con più forza le attività divulgative e didattiche, a incominciare dall’imminente CinemAmbiente”.

Il direttore generale di Arpa Piemonte Secondo Barbero:

“Le collaborazioni sono importanti per far crescere sempre più la conoscenza dell’ambiente e della sostenibilità ambientale. In particolare, questo accordo con il Museo Nazionale del Cinema che ha al suo interno un festival importante come Cinemambiente potrà portare a una fattiva organizzazione di eventi condivisi su tutte le tematiche ambientali più sentite, dall’aria al consumo di suolo, dall’amianto al consumo sostenibile, affinché tutti, ma soprattutto le nuove generazioni, siano sempre più consapevoli della terra in cui vivono e della fragilità che essa può nascondere”.

Valido fino al 31 dicembre 2027, l’accordo prevede una serie di iniziative, alcune delle quali già in essere come la collaborazione nell’ambito del Festival CinemAmbiente e CinemAmbiente Junior.

A ciò si aggiungerà l’organizzazione di eventi e progetti in campo educativo e didattico rivolti al mondo della scuola e del lavoro, anche in occasione di corsi organizzati dall’Arpa Piemonte su tematiche ambientali. Verranno promossi strumenti innovativi quali appalti verdi, produzione e consumo sostenibile, sistemi di certificazione ambientale ed eventi sostenibili ed è prevista la collaborazione in progetti di educazione, formazione, ricerca e innovazione nell’apprendimento.

Vi sarà inoltre tra i due enti un sostegno reciproco nella comunicazione, anche a livello del Sistema Nazionale delle Agenzie di Protezione Ambientale, e la divulgazione di materiali legati alle aree di competenza condivise: ambiente, sviluppo sostenibile e educazione alla sostenibilità.