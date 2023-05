Pietra Legno e Ferro

Per una giornata domenica 11 giugno, Vistrorio diventerà un laboratorio a cielo aperto, grazie alla quindicesima edizione della manifestazione “Pietra, legno & ferro”, patrocinata e sostenuta dal punto di vista organizzativo dalla Città metropolitana di Torino.

Grazie alle risorse messe a disposizione dal PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, sarà a disposizione un bus navetta gratuito da Torino a Vistrorio andata e ritorno con accompagnatore.

La partenza è fissata alle 8,45 di domenica 11 giugno dalla vecchia stazione di Porta Susa, con una sosta per caricare altri partecipanti alle 9 alla fermata degli autobus bus davanti all’ipermercato Conad (ex Auchan) di corso Giulio Cesarein direzione delle autostrade. La partenza per il ritorno è alle 17 da Vistrorio.

Il viaggio di andata a ritorno è gratuito su prenotazione entro venerdì 9 giugno ai numeri telefonici 011-983 3504o346-2340768. All’atto della prenotazione occorrerà indicare il proprio nome e cognome e il punto di carico prescelto. Chi lo desidera potrà prenotare il pranzo previsto per le 12 al prezzo di 12 euro.

Plasmare, intagliare, scolpire.

Da tempo immemore l’uomo usa la sua creatività e il suo ingegno per mettere una parte di sé in un’opera che perduri nel tempo.

A Vistrorio domenica 11 giugno artigiani e artisti della materia occuperanno i vicoli e gli angoli più suggestivi del paese, proprio per dare prova della loro creatività, trasformando dal vivo la materia prima in opera d’arte. Le specialità della cucina della Val Chiusella si potranno gustare nello stand gastronomico della Pro Loco e durante la manifestazione sarà inoltre possibile ammirare le opere del museo a cielo aperto, arricchito negli anni grazie ai preziosi contributi degli espositori.

Il programma prevede alle 9,30 l’apertura della manifestazione con l’esposizione e la dimostrazione dal vivo delle lavorazioni artigianali. Il pranzo delle 12 sarà disponibile sia per gli espositori che per i visitatori presso il salone polifunzionale.

Come spiega il Sindaco di Vistrorio, Domenico Ravetto Enri, “fin dalla sua prima edizione nel 2007, il nostro evento hal’obiettivo far conoscere, attraverso un percorso visivo di lavorazione delle materie prime, l’espressione artistica che a poco a poco prende forma e si modella in opere di grande impatto. Viene in questo modo valorizzata la tradizione dell’artigianato artistico, al fine di recuperare una cultura e una tradizione che, seppur radicate, vanno perdendosi con l’avanzare del tempo”.

Gli artisti e gli artigiani vengono invitati, dopo attenta selezione, a partecipare e a mostrare dal vivo l’intero processo creativo che porta dalla materia prima all’opera finita. Vengono presi in considerazione tutti coloro che lavorano i materiali tradizionalmente utilizzati nella zona: la pietra valchiusellese e la pietra ollare, il legname, il rame, il ferro, la terracotta, lavorati con i metodi tradizionali che con nuove tecniche.

L’amministrazione comunale inoltre invita ogni anno un gruppo di musica popolare tradizionale che accompagna con le sue note il lavoro degli artisti, con musica itinerante tra i banchi di lavoro.