Avigliana si prepara al Palio storico in onore del Conte Rosso

Avigliana ogni anno ricorda la figura del Conte Rosso Amedeo VII di Savoia e lo splendore della sua epoca con un emozionante Palio storico, che è patrocinato dalla Città metropolitana di Torino e rievoca i festeggiamenti indetti nel 1389 in occasione del passaggio nella Città dei Laghi di Valentina Visconti, figlia di Gian Galeazzo e Isabella di Valois, cugina del conte Amedeo, che da Asti si recava a Parigi ad incontrare il suo promesso sposo Luigi di Valois, Conte di Turenna e futuro Duca D’Orleans.

Valentina Visconti era partita da Pavia nel giugno 1389, appena compiuti i 18 anni, scortata da un seguito di un migliaio di persone, come si conveniva alla futura moglie del re di Francia. Recava con sé una dote mai pagata prima per un matrimonio: quattrocentomila fiorini in oro e una quantità di gioielli il cui valore era stimato in altri centomila fiorini, oltre al territorio di Asti e alla Contea di Vertus.

L’evento, ricordato negli annali della storia aviglianese per la sua importanza e magnificenza, viene celebrato con alcuni appuntamenti nel mese di giugno. Sospeso per tre anni a causa dell’emergenza pandemica, il Palio torna nel 2023 per la quarantesima edizione. Sabato 10 si comincia ad entrare nello spirito della manifestazione con la gara delle canoe, un momento della tradizione che ritorna nell’edizione 2023 del Palio. I sette Borghi si sfideranno in una regata lungo il Lago Grande, con partenza dal Centro Velico alle 16. Al termine sono in programma l’aperitivo di ringraziamento e la premiazione della gara.

Sabato 17 giugno la festa si svolgerà interamente al Campo del Palio in via Oronte Nota, con l’apertura delle Taverne dei Borghi alle 18. I menù conviviali di stampo medievale sono ideati dai borghigiani. Si comincerà a respirare aria di Palio e competizione con la gara dei tamburini dei borghi e con il tiro alla fune. I tiratori dei borghi aviglianesi si sfideranno in incontri di tiro in fossa l’uno contro l’altro, accompagnati da balli medievali e caroselli. La serata proseguirà alle 21,45 con l’ingresso nel Campo del Palio del Conte Rosso, della sua corte, dei borghi, degli sbandieratori, dei musici della Città e dei cavalieri, per annunciare i grandi giochi organizzati in onore di Valentina Visconti.

In piazza Conte Rosso nel pomeriggio giungeranno gruppi storici che daranno vita ad un accampamento medievale, con giochi e simulazioni di combattimento. In occasione del quarantesimo anniversario della manifestazione, nella chiesa di Santa Croce verrà allestita la mostra di tutti i palii vinti dai borghi cittadini. Inoltre sarà possibile visitare il centro storico addobbato e sarà possibile partecipare a visite guidate.

La giornata di domenica 18 giugno inizierà in piazza Conte Rosso alle 9,30 con la consegna delle chiavi della Città di Avigliana al Conte Rosso da parte del Sindaco. A seguire la Messa nella chiesa di San Giovanni alle 10, con la benedizione delle bandiere dei borghi e del Palio.

Alle 15 in piazza del Popolo partirà il corteo storico, con il Conte Rosso, la corte e gli oltre 500 figuranti dei borghi. Dopo aver sfilato in corso Laghi, il corteo raggiungerà il Campo del Palio. In attesa della corsa dei cavalli montati a pelo a giro unico si svolgeranno una gara di tiro con l’arco e lo spettacolo del gruppo Sbandieratori e Musici della Città di Avigliana e del gruppo storico “I Cavalieri del Conte Verde”.

Dopo la premiazione del borgo vincitore la festa proseguirà con la cena del Palio alle 20,30, con prenotazione telefonica al numero 366-8939852. Alle 22,30 partirà la fiaccolata del corteo storico, seguita da uno spettacolo pirotecnico.

CS: Città metropolitana di Torino