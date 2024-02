“La cosa dei figli” di Giorgia Goldini

Sabato 2 marzo alle ore 21 al Teatro San Carlo di Casalborgone sarà presentata la prima assoluta del nuovo lavoro dell’attrice torinese Giorgia Goldini, una delle attrici storiche del Teatro della Caduta che collabora con il Teatro Regio e la Casa del Teatro Ragazzi di Torino. Lo spettacolo fa parte della programmazione di Concentrica ed è realizzato in collaborazione con Faber Teater, uno dei partner del network con cui la Caduta condivide progettualità.

Concentrica infatti si avvale da sempre della collaborazione con partner che hanno un ruolo attivo nello sviluppo delle comunità locali e dei territori, permettendo agli artisti di portare i propri spettacoli in diverse piazze del Piemonte e della Liguria.

Giorgia Goldini è un’attrice e autrice comica di 41 anni.

Attualmente sta scrivendo un nuovo spettacolo di stand up comedy che parla di maternità. Collabora da diversi anni con il Teatro della Caduta, il Teatro Regio di Torino e la Casa del Teatro.

“La cosa dei figli” è uno spettacolo autobiografico che raccoglie riflessioni e pensieri sulla maternità e sullo stravolgimento della vita che porta con sé la nascita di un figlio. Un mix di stand up comedy, tenerezza, fatica, germi provenienti dal nido, confusione, gioia, bellezza, paura, canzoncine, fame, futuro, lavoro, sensi di colpa, consigli non richiesti e amore.

Un bambino entra a far parte della tua vita e niente sarà mai più come prima. Niente. Mai più. E anche se pensavi di essere preparata, in certi momenti tra i dolori tipici della tua età e i tremori dati dalla mancanza di sonno, ti chiedi se ce la farai. La risposta è: probabilmente no.